La Armada celebró en Ferrol la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen

(P.S.–Reportaje gráfico M.Galdo)-La Armada conmemoró este viernes, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

CELEBRACIÓN RELIGIOSA

La celebración ha comenzado a las 11.00 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el párroco castrense, Jorge D. Lorenzo Pérez y otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

En esta ocasión estaba situada en el altar mayor la imagen itinerante de la Inmaculada Concepción, que procedente de A Capela y Narón, está siguiendo un itinerario por toda España en peregrinación mariana con motivo del año jubilar 201

Asistieron al acto religioso el almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz acompañado por su esposa Daría Blanco Núñez, y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato así como diversos mandos militares, representaciones civiles y señoras de la Asociación Virgen del Carmen.

Previamente al acto de celebración en el Arsenal la imagen de la Inmaculada Concepción, portada a hombros, fue llevada desde la iglesia castrense. escoltada por una sección de gastadores de Infantería de Marina. Al llegar al centro militar fue situada junto a la cruz en homenaje a los caídos en un lateral de la explanada..

ACTO EN EL ARSENAL

A las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España.

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores formada por escuadra de gastadores del Arsenal, la unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, y tres secciones del Arsenal Militar, Tercio del Norte y de la 31 Escuadrilla de Superficie

Autoridades y representaciones

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el General de la Fuerza Logística Operativa (GEFLO), General de División Francisco Arrazola Martínez; el General Jefe de XV Zona de la Guardia Civil, General de Brigada Luis Francisco Rodríguez Martínez; el coronel Jefe del Tercio del Norte, José María Sanz Alisedo; mandos de las Escuelas de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío Manuel Aguirre González y Francisco Javier Vázquez Sanz; Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Santiago Vila Barrón; Intendente de Ferrol, coronel Francisco Javier Delgado Sánchez; así como mandos y dotaciones de buques y dependencias; representantes del Ejército, Aviación y Ejército de Tierra, Policía Nacional, Portuaria y Autonómica; y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; el parlamentario del Partido Popular José Manuel Rey Varela; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; los alcaldes de Valdoviño, Alberto González, y de Ares, Julio Iglesias; el presidente de la Autoridad Portuaria, Indalecio Seijo Jordán; Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz; Vicerrectora de la Universidad-Campus de Esteiro, María Jesús Movilla; director de Navantia Ferrol-Fene, Eduardo Dobarro Rubido; Hermano Mayor de la Fundación del Santo Hospital, Alberto Lens Tuero; presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, César Carreño acompañado por los hermanos mayores y presidentes de Cofradías; concejales de Ferrol del PSOE, Antonio Golpe y Julián Reyna, y Alejandro Padilla del Partido Popular; así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia.

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, el Capitán de Fragata Carlos Sicre Romero, y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías” se efectuaba el disparo de las 13 salvas reglamentarias. .

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Frutos Ruiz saludó a las representaciones civiles y militares así como a los invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Comenzaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el vicealmirante Ignacio Frutos y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense del Arsenal, Simón Agulla González pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

Seguidamente se procedió a la imposición de condecoraciones individuales concedidas por diferentes publicadas en el Boletín Oficial de Defensa en reconocimiento al mérito en el cumplimiento del deber al personal de la Armada a quienes se les haya concedido.

Se entregaron las siguientes condecoraciones:

-Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al subteniente Juan Ortega Ardil.

-Cruz de la real y Militar Orden de San Hermenegildo al capitán de fragata Leandro Díaz-Caneja Martínez y al capitán de corbeta Fernando Guinea Rodríguez.

-Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al capitán de corbeta Fernando Mendizábal Díaz; a los subtenientes Guillermo Cao Braña y Carlos Veiga Pita: cabo Patricia Abal Duarte; y marinero Patricio Astudillo Donoso.

-Cruz de oro a la constancia en el servicio al cabo mayor Enrique Teijeiro Vez y l cabo primero Manuel Carballo Guerra.

(Se da la circunstancia que dos de los condecorados Fernando Guinea y Patricia Abal son matrimonio).

Las condecoraciones fueron entregadas por el VA Ignacio Frutos; el alcalde, Ángel Mato y el coronel de Infantería de Marina,José Luis Torres Domingo.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

A continuación del Almirante del Arsenal , Ignacio Frutos Ruiz, pronunció una alocución en referencia a la Festividad del día.

«La mar es objeto permanente de aventura, historias e inspiración por su misterio y grandiosidad, pero también puede convertirse en un medio difícil, incluso hostil y origen de mil situaciones de riesgo. Ante la inmensidad del océano que nos rodea m en un horizonte ilimitado es donde la gente del mar nos sentimos insignificantes y vulnerables y de forma natural, con independencia de nuestras creencias, elevamos una plegaria a la Virgen del Carmen, nuestra «estrella de los mares» buscando su protección. Es uno de los momentos en los que la fe y tradición se funden, pues como nos recuerda la inscripción en una placa en la Escuela naval Militar «El que no sepa rezar que vaya por esos mares, verá lo pronto que lo aprende, sin enseñárselo nadie».

Hizo referencia a la estancia en la explanada de la imagen de la Inmaculada Concepción y de la peregrinación mariana con motivo del año jubilar 2021.»Desde ayer nos honra con su visita a Ferrol y el próximo día 25 visitará la catedral de Santiago». Aprovechó para recordar que el 7 de octubre la imagen «recalará en la bella Ciudad cervantina, en la que he tenido la fortuna de vivir 8 años, de Alcalá de Henares para la celebración de de Nuestra Señora del Rosario, «la Galeona», de también especial significado para la Armada ya que fue nuestra patrona desde 1571 hasta 1901, cuando el Santo Papa Pío V recibió la notificación de la victoria cristiana en Lepanto».

Recuerdo a los fallecidos y a los que están lejos

«Recuerdo muy especial hoy a nuestros compañeros y amigos que han fallecido este año, ya sea en cumplimiento de su deber o, a causa de un motivo no esperado para el que no estábamos preparados ni comprometidos , por el Covid. Vaya mi más sentido pésame y nuestro cariño a sus familias para las que pedimos consuelo y esperanza a la Virgen del Carmen.

También un emocionado recuerdo a aquellos que hoy , por estar lejos de sus casas, desplegados en cumplimiento de su deber no pueden estar con nosotros este simbólico día, la fragata «Almirante Juan de Borbón» y la BAC «Cantabria», ambos haciendo la CALOP en Rota para comenzar sus despliegues en las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN en el mes de septiembre; el patrullero «Arnomendi» efectuando una campaña de vigilancia de pesca en los caladeros en el Cantábrico; el patrullero «Serviola» en operaciones de vigilancia marítima en el Estrecho y Mar de Alborán así como al equipo de Infantería de Marina del Tercio del Norte embarcado en el «Serviola»».

La Armada es presente

El VA Frutos ofreció una reseña sobre la tradición carmelita y como el 19 de abril de 1901 la advocación mariana de la Virgen del Carmen quedó vinculada oficialmente a la Armada, como su Patrona.

Recordó como en estos dos últimos años se están celebrando dos de las más relevantes hazañas como la primera circunnavegación culminada por Juan Sebastián Elcano y el 450 aniversario de la batalla de Lepanto.

«Pero la Armada no es solo pasado, es también presente , materializado mediante una presencia continuada de sus unidades , y de sus hombres y mujeres en operaciones y misiones, tanto en el exterior como en territorio nacional imposibles de materializar sin la preparación y el trabajo de las unidades y dependencias de toda la Armada en general y del Apoyo a la Fuerza en particular».

Los condecorados

«Mención especial merecen hoy los recientemente condecorados. El hecho de que, en el primer acto oficial que presido como Almirante Jefe del Arsenal Militar haya tenido la oportunidad de condecorar a esta pequeña, pero significativa muestra de hombres y mujeres supone un inmenso orgullo y honor. Doce han sido condecorados, muchos más los merecedores de una recompensa que supone un humilde y a la vez significativo premio a toda una vida de milicia vivida con esfuerzo, dedicación y constante ejemplo. La Armada , al concederos estas merecidas condecoraciones , que os habéis ganado a pulso agradece en vosotros el reconocimiento a la labor de todo su personal. Sé que estas recompensas será un motivo más en el compromiso que habéis jurado de servir a la Armada de la mejor forma y seguiréis cumpliendo ejemplarmente.

Felicitaciones y agradecimientos

Quiero hacer extensiva mi felicitación a vuestras familias, a las de toda a dotación del Arsenal, Escuelas y Unidades de la Flota, que con su permanente apoyo y sacrificio facilitan vuestra labor diaria y servicio a las Fuerzas Armadas. Sea para ellos también mi agradecimiento».

Felicitó a «nuestros compañeros de las «otras» marinas» aquí presentes, fuera del servicio de la Armada, pero igualmente protegidas bajo el manto de la Virgen del Carmen, las marinas de pesca, mercante y deportiva, por permitirnos juntar a la familia que somos todos y celebrar juntos nuestra Patrona».

Agradeció a los miembros de los otros ejércitos y de los Cuerpos de Seguridad del Estado «por compartir este día y todos los del año en el servicio a España que no es otros que a los españoles, y que la Virgen del Carmen os colme de venturas».

Dirigiéndose al alcalde le dijo «muchísimas gracias por compartir este momento con todos nosotros porque al compartirlo tú, en representación del resto de autoridades e instituciones, lo comparten todos los ferrolanos».

«Para finalizar, quisiera aprovechar también la oportunidad que me brinda este acto para agradecer al personal de la Armada como señalé el otro día, el activo más importante que tenemos , por su trabajo siempre eficaz que lleva a cabo , a pesar de las estrecheces presupuestarias que venimos sufriendo en los últimos ejercicios y las complicaciones de la pandemia. Sentiros orgullosos de vuestro esfuerzo pues con él, servis a España contribuyendo de forma decisiva a la operatividad y eficacia de la Flota, razón de ser de la Armada. Mi agradecimiento por vuestro comportamiento responsable y ejemplar en esta situación de crisis sanitaria, por vuestra implicación en la operación Balmis con la que habéis ayudado a paliar sus efectos , por vuestro desinteresado esfuerzo en las infinitas llamadas de rastreo para evitar que la pandemia se extienda…gracias.

Por último, pido en este día a nuestra Madre la Virgen del Carmen, también reflejada en la Virgen Inmaculada que hoy nos acompaña, que nos bendiga, nos acompañe y nos proteja, a nosotros, a nuestras familias y a toda la gente de la mar.

Y así, uniéndonos Armada y Ferrol, como muestra final de esta plegaria, y antes de proceder a entonar el himno de la Armada les pido a todos que en pie griten conmigo con emoción ¡Viva España!, ¡Viva la Armada!..y «Salve Estrella de los mares»».

HIMNO Y DESFILE

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, se procedió a la retirada de la imagen de la Inmaculada Concepción.Fue llevada por portadores con salida por la puerta de «La Cortina» hacia la zona del muelle de «Curuxeiras».

Por último la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.

La devoción de las gentes del mar hacia la Virgen del Carmen nace en el siglo XIII y se va fortaleciendo a través de los siglos. En 1901 se establece el patronazgo de la Virgen para la Marina española, declarándose el 16 de julio el día de su festividad