San Sadurniño-El gobierno local insiste en que se debe alegar al proyecto «Caaveiro» a pesar del informe desfavorable de la Xunta

«Algún medio de comunicación se ha hecho eco de que la Xunta ha emitido un informe desfavorable con respecto al Parque eólico Caaveiro. Según el medio, las razones alegadas en el informe serían que el proyecto impulsado por ENEL Green Power se encuentra fuera de las áreas de desarrollo definidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia y también de su interés por los espacios da Rede Natura» señala una nota del concello de San Sadurniño

El Gobierno local de San Sadurniño califica la información de «buena noticia», pero también advierte que la tramitación administrativa del parque «sigue su curso a pesar de los informes de la Xunta» porque es una competencia estatal, no regional.

En este sentido Secundino García pide «no bajar la guardia» y que tanto los vecinos como los colectivos de los territorios afectados sigan la hoja de ruta de «presentar la mayor cantidad de denuncias antes del 27 de julio». También recordó que lunes 19 y martes 20 estará abierta en el local social de Naraío una oficina de preparación de alegaciones que atenderá con personal especializado entre las 16 y las 21.00h.

El alcalde también se ha referido a que la Xunta «sigue prefiriendo hablar a través de la prensa antes que informar a los ayuntamientos afectados en primer lugar. La nota publicada habla de «transparencia y colaboración institucional» pero hasta la fecha no hemos tenido comunicación respecto a este informe desfavorable ni respuesta a la reunión que solicitamos desde hace algún tiempo para hablar de proyectos eólicos que podrían afectarnos con líneas de evacuación, algunas de los de procesamiento autonómico»

Dicho esto, Secundino García señaló que el hecho de informar desfavorablemente sobre el proyecto del parque eólico Caaveiro «respalda las tesis expresadas en las reuniones informativas que se han realizado a lo largo de la ronda en las últimas semanas, ya que los parques no pueden ser instalados fuera de las áreas de desarrollo establecidas en el plan eólico»

Sin embargo, el alcalde también bromea con que «quien hace la ley, hace la trampa», refiriéndose a que este año el gobierno de la Xunta promovió «solo» en el Parlamento gallego un cambio normativo, a través de la Ley 9/2021, de 25 de febrero , que abre la puerta al asentamiento de parques fuera de estas áreas en el caso de que tengan «un claro impacto territorial por parte de su entidad económica y social, una función vertebradora y estructurante del territorio y que sean declarados como tales por el Consello de la Xunta de Galicia»

Secundino García explica que con solo esa frase de la ley «se suprime en la práctica la planificación eólica en Galicia, al permitir hacer parques a discreción en cualquier lugar en el que haya viento y que no esté expresamente prohibido»

García agrega que los informes desfavorables que pueda emitir la Xunta respecto al proyecto «Caaveiro» y otros, «no aseguran que luego no pueda haber un cambio de posición por parte de la Xunta si las empresas justifican sobre el papel esa «función vertebradora» que podría venir en forma de fusiones de proyectos, como la que parece estar teniendo lugar entre ENEL y la portuguesa EDP , que también llenaría el territorio de molinos»

Para colmo, la tramitación del proyecto «Caaveiro» y los otros cinco impulsados ​​por ENEL en un radio de 50 kilómetros en torno a la central térmica de As Pontes «es de competencia ministerial» ya que en todos ellos superan los 50 MW de potencia nominal. «El informe desfavorable de la Xunta puede no ser vinculante para el Estado, que es el responsable de todos los trámites administrativos. El hecho de que los parques se planifiquen fuera de las áreas de desarrollo eólico autónomo es un argumento fuerte, pero no definitivo»

Continuar alegando

La reacción del Gobierno local tras conocer la información publicada es que es «una buena noticia» sin embargo, «hay que valorarla en su justa medida», pues, dice Secundino García, «no necesariamente significa que la Xunta pueda o quiera detener el parque. El proyecto Caaveiro sigue su curso a pesar de los informes y hay que tener en cuenta que el plazo de alegaciones de la solicitud de autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental finaliza el 27 de julio»

El ejecutivo municipal pide «no bajar la guardia por lo que sugieran los periódicos o por lo que pueda anunciar la Xunta. Esto no está resuelto ni mucho menos. El proyecto está en trámite por parte del Estado y es necesario presentar el mayor número de denuncias antes del 27 de julio y, luego, seguir muy de cerca la evolución del expediente»

El Concello mantendrá abierta los lunes y martes en el local social de Naraío una oficina de asesoramiento y preparación de alegatos que atenderá gratuitamente al barrio entre las 16 y las 21.00 horas ambos días . Además, el jueves 22 también se celebrará un pleno que llevará en el orden del día un punto relacionado con el posicionamiento de la corporación municipal respecto a éste y otros proyectos eólicos con afectación en el territorio.

Por último, la AVV O Castelo de Narahío y otros colectivos locales del polígono del parque también tienen previsto organizar un acto simbólico de protesta el sábado 24 a las 19.00 horas en el cordal da Louseira de que informará a lo largo de esta semana a través de sus redes sociales.