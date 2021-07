Feijóo, «a disposición» del PPdeG tras ser reelegido, proclama que se «debe» a Galicia y que tiene «ganas de más»

El jefe de filas del PPdeG y candidato a renovar por quinta vez su mandato al frente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido reforzar su dirección con seis vicesecretarías de las que dos estarán ocupadas por conselleiras de la Xunta, Fabiola García y Ángeles Vázquez y otra por el ferrolano José Manuel Rey Varela.

Esta será la principal novedad en el organigrama planificado por los populares para los próximos años ya que la dirección del PP gallego pasa de tener cuatro vicesecretarios -Acción Social, Acción Electoral, Acción Municipal y Acción Sectorial- a seis.

Núñez Feijóo también le ha otorgado la coordinación de sanidad del partido al conselleiro del ramo, Julio García Comesaña, que se afilió al PPdeG hace poco más de un mes.

Sin embargo, el PP gallego no recupera la figura del portavoz por lo que el secretario general del partido, Miguel Tellado, que también ha visto ratificado su cargo continuará con las labores de comunicación de la formación.

Así, en esta nueva etapa Ángeles Vázquez se ocupará de la vicesecretaría de Agenda Verde y Fabiola García de la vicesecretaría de Servicios Públicos.

La vicesecretaria de igualdad recaerá sobre Raquel Touriño, la de Acción Sectorial sobre Olga Iglesias y la de Acción Electoral en Gabriel Alén.

Un reto importante para Rey Varela

De igual forma, uno de los retos más importantes para la formación recae en la vicesecretaría de Acción Municipal de la que se ocupará el exalcalde de Ferrol y también exconselleiro José Manuel Rey Varela aunque, en todo caso, Núñez Feijóo ha dejado claro que “ocurra lo que ocurra en las elecciones municipales” él será “el responsable de lo que ocurra”.

En las labores de coordinación se mantiene Alberto Pazos al igual que Mar Sánchez en comunicación, Álvaro López en estudios y programas y Antonio Rodríguez Miranda en acción exterior.

Además, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se mantiene como presidente de honor y a este cargo se suma José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y mentor político de Feijóo.

Antes de anunciar los nombres, el líder del partido ha admitido que “después de 15 años” sabe que el discurso más importante “es el que toca ahora, es pedir el voto para volver a ser el presidente del PP de Galicia para los próximos cuatro años”, con lo cual se ha dirigido Núñez Feijóo a los suyos para reclamarle nuevamente su “confianza” en un momento que “es muy complejo”.

El equipo que propone Feijóo aúna, según él mismo, “juventud y experiencia con perfiles diferentes y de distintos lugares de este país llamado Galicia” a los que se les exigirá que sigan “trabajando, trabajando y trabajando por Galicia, Galicia y Galicia”.

“Quiero un PPdeG fuerte, ganador, que tenga hambre para ganar” y en el que los representantes de la formación en los 313 ayuntamientos de Galicia se sientan “obligados a ganar” porque Núñez Feijóo se niega a “dar un voto perdido” en las próximas citas electorales.

El líder del PP gallego ha agradecido el compromiso a todas las personas que lo acompañarán en la dirección así como a la militancia que congreso tras congreso lo respalda para continuar al frente de la formación ya que “yo no podría haber llegado aquí si dejase de tener vuestro aliento”.

“Sin vosotros no seré presidente del partido”, ha dicho, por lo que se ha comprometido a respetar la confianza que le otorguen en la votación de mañana en la que no tendrá contrincante: “a eso vengo y a eso me presento”.

De hecho, ha asegurado que las cuatro mayorías que ostenta al frente del Gobierno autonómico no son suyas sino que son del partido, al igual que el hecho de haber conseguido “mantener» el espacio de «centroderecha unido en Galicia” y conseguir que el “socialismo, el independentismo y el populismo” sigan siendo fuerzas políticas minoritarias en Galicia.

No obstante, todavía entre todos tienen más éxitos que alcanzar, ha avisado, así que “este partido tiene que ser de éxitos para corregir nuestros defectos” y para “ensanchar, rejuvenecer, reafirmar y reformar Galicia”.

Porque "la razón de ser de un partido es mejorar la vida de los ciudadanos", ha zanjado.













