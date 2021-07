Ferrol-Concluye el taller en nuevas tecnologías para migrantes «Acompáñote na túa viaxe’

El Concello de Ferrol acaba de finalizar la jornada sobre nuevas tecnologías para la comunidad migrante de la ciudad, que comenzó en marzo.

La Concejalía de Bienestar Social que dirige Eva Martínez Montero, diseñó el programa «Acompáñote na túa viaxe» que se desarrolló en colaboración con la asociación Mobilidade Humana con el fin de formar al colectivo migrante en el uso de las nuevas tecnologías.

El plan surgió tras conocer los resultados de una encuesta realizada por la entidad que arrojó datos como que el 30% no tiene computadora, el 47% no conoce el certificado digital o el 56% no sabe cómo solicitar una cita en línea para el censo.

La edil explicó que estos datos se suman a «el aumento de la brecha digital que quedó patente debido a la pandemia, ya que ahora muchos de los trámites que debemos hacer en nuestro día a día tienen que ser telemáticos» por lo que desde el Concello «consideramos importante ofrecer talleres para, por un lado, impartir formación en nuevas tecnologías, algo fundamental en la actualidad, y por otro, ofrecer asesoramiento y también medios —ordenador y wifi— para que puedan realizar sus propias gestiones»