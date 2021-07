Agenda (Ferrol y zona norte), martes 20 de julio

–Quedan 164 días para finalizar el año.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Librada, Casia, Severa, Pablo de Córdoba y Elías.

-(1955)- Nació en Ferrol Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. Político del Partido Popular. Fue edil de Ferrol, delegado del gobierno en Galicia, diputado, director general de la Guardia Civil. Actualmente es consejero de Red Eléctrica.

-(1976)-Nació en Ferrol David dos Santos Feal. Artista multidisciplinar, destaca en el campo de la escultura

-(2009)- Murió en Panamá Ricardo Pérez Medín, nacido en Miño el 7 de septiembre de 1908 . A los 15 años comenzó a trabajar como albañil. En mayo de 1936 fue nombrado alcalde de Miño. Con el levantamiento del 18 de julio permaneció arrestado en su domicilio y consiguió huir a Burdeos junto a su mujer y otros 9 compañeros en la lancha pesquera “La Golondrina».

Se anuncia un día mayoritariamente nublado. Habrá una temperatura máxima de 21º y una mínima de 18º. Lluvia probable 60 % durante la noche. Humedad 88%. Viento ligero, de 3 a 10 km/h.

El sol sale a las 7,10 horas. Se pone a las 22.08 h.

DONANTES DE SANGRE

–La unidad móvil se encuentra este martes en Ares, en la avenida de Saavedra Meneses (al lado de «El Pez Rojo», de 10.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

-A las 11.30 horas el alcalde, Ángel Mato, recibe al capitán de navío Ramón Pablo Fernández Borra con motivo de la finalización de su mando como comandante de las unidades de acción marítima en Ferrol.

-A las 13.00 horas recepción oficial a los árbitros ferrolanos de fútbol y fútbol sala que ascendieron de categoría.

LA XUNTA EN FERROL

-A las 10.30 horas el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, visitará el centro de formación ocupacional de Ferrol e informará de la resolución del programa de empleo Risga en la comarca de Ferrol.

-A las 19.00 horas la conselleira del Mar, Rosa Quintana, acompañada por la directora general de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez, participará en la inauguración de la exposición «O océano que nos une», enmarcada en el proyecto de cooperación interterritorial y transnacional Pasaporte REMA de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP). En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, Exponav.

EN LO CULTURAL

-El Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, inaugura este martes a las 19:00 horas La exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

En el acto está prevista la intervención de Rosa Quintana, conselleira del Mar. La exposición será inaugurada por Ignacio Frutos Ruiz, almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol y presidente de la fundación EXPONAV, Susana Rodríguez Carballo, directora general de Desarrollo Pesquero, Eva Martínez Montero, concejal delegada de Patrimonio Histórico, José Manuel Fernández, presidente del GALP Golfo Ártabro Norte y María Antonia Fernández, gerente del GALP Golfo Ártabro Norte harán una presentación del proyecto Pasaporte Rema

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

La Consellería de Sanidad, viene de habilitar una nueva modalidad para obtener el certificado de vacunación covid-19, a través del número de teléfono 900 400 116.

De este modo, las personas que así lo deseen podrán solicitar su documento oficial de vacunación por medio de una llamada telefónica, tras la que recibirán un mensaje SMS con un enlace en la que estará disponible su certificado para descargar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta el 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES

En Ferrol

-Muestra de Chechela García en la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la componen 35 óleos y se podrá visitar hasta el 1 de agosto en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21:00 horas, de lunes a viernes; y de 11.00 a 14.00, los sábados.

–En Afundación (plaza de la Constitución) muestra biográfica sobre el ferrolano Ricardo Carvalho Calero. Hasta el 24 de julio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 horas.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

En Valdoviño

— En la Casa da Cultura muestra de la pintora Katy Martín . Abierta al público hasta el 9 de agosto, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; viernes también de 17.00 a 19.000; y fines de semana, mañana y tarde.

En Fene

–Exposición «O Camiño das estrelas. Tecendo culturas», de María José Rodríguez. La muestra se presenta durante el mes de julio en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Fene. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.15 horas

En Pontedeume

–En la Casa da Cultura, hasta el 1 de agosto, muestra fotográfica “150 anos dunha vila mariñeira”, “homenaxe ós fotógrafos eumeses”. La exposición incluye también las maquetas de diferentes embarcaciones.

EN FENE

–Ás 20.30 horas na Pista Polideportiva da Fonte do Campo a deputada provincial de Normalización Lingüística, María Muíño e o alcalde de Fene, Juventino Trigo, presidirán o acto de entrega dos Premios Rosalía de Castro a Xaquín Marín, Agrupación Astronómica Ío e Twitter en galego.

Xaquín Marín é o gañador na categoría de persoas polo seu «compromiso continuado no tempo. Polo alcance social do seu traballo» e «pola defensa da lingua implícita e explicitamente nos seus cadros e pola atemporalidade da súa obra que segue viva e actual».

Na categoría de entidade o premio foi para a Agrupación Astronomía Ío, «por impulsar a lingua galega nun ámbito tan especializado como a astronomía» e na categoría de proxecto concreto de dinamización lingüística que realice un traballo específico cos tramos da poboación de menor idade, infancia e mocidade e que atenda espazos emerxentes de uso da lingua a gañadora é a iniciativa TWITTER EN GALEGO, promovida por Carlos García Vieito.