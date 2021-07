Un ratito de moda. Cuida tu piel

Carlota González Navarro

El cuidado de la piel es fundamental, no sólo para retrasar el envejecimiento sino para tener un aspecto saludable.

Cuando me preguntan qué cremas o tratamientos uso y cuales son los mejores nunca digo una marca, sino que doy un nombre, Mayka Dopico Lugrís.

La conocí cuando estaba en la Universidad, hace ya muchos años, no me preguntéis cuántos… ella trabajaba en una perfumería en el centro de Ferrol.

Siempre me decía que lo más importante era una buena limpieza y una crema

hidratante. Me enseñó a maquillarme y a cuidar mi piel, así que cuando la fichó

Douglas no dudé en seguirla.

Lleva ya 26 años trabajando en el mundo de la cosmética y le apasiona su trabajo, está constantemente al día, participando en cursos organizados por las firmas de alta cosmética, para informar además de las últimas novedades en fragancias, maquillajes y tratamientos.

Ella opina que la constancia y la rutina dan siempre buenos resultados y sus clientas como yo, podemos dar fe de ello.

Aconseja como fundamental en un buen cuidado de la piel, la doble limpieza

consistente en desmaquillar y lavar nuestra cara, un tónico, suero y una crema de tratamiento sin olvidar el contorno de ojos.

Con esta rutina conseguiremos un aspecto más joven y saludable de nuestra piel, y la verdad sea dicha, a nadie le amarga un dulce cuando te echan menos años de los que tenemos, sobre todo cuando ya has pasado los cuarenta….

Actualmente trabaja en la tienda Douglas, situada en el Centro Comercial Odeón, en Narón.

Douglas es una multinacional fundada a finales de los años 90, que ha ido creciendo a lo largo de los años, operando en la actualidad con 1.700 perfumerías en 19 países, dedicada a la perfumería y alta cosmética, con marcas tan conocidas como…Chanel, Sisley, Guerlain, La Mer…entre otras.

Además ofrecen a sus clientas cabinas con tratamientos apoyados por las grandes firmas totalmente gratuitas, donde además de recibir tratamientos y sesiones de maquillaje, te asesoran y enseñan a cuidar tu piel o a aplicarte correctamente el maquillaje.

Conozco a Mayka, como decía, desde hace muchos años, pero acabo de descubrir que ha sido nombrada en varias ocasiones una de las mejores vendedoras de Douglas España, y la verdad es que no me extraña, porque nadie cómo ella sabe aconsejar mejor a sus clientas.

Me imagino de viejecita con bastón yendo a verla para pedirle una crema que haga algún milagro, y aunque no lo consiga estoy segura que le agradecerá que siempre me haya aconsejado tan bien y con tanto cariño.

Tengo una piel sana y cuidada gracias a ella, así que ya sabéis uno de mis secretos de belleza y el mejor tratamiento para vuestra piel , Mayka Dopico Lugrís, y también es ferrolana….¿acaso lo dudabais?