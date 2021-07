Agenda (Ferrol y zona norte), miércoles 21 de julio

–Quedan 163 días para finalizar el año.

–Día Nacional de Bélgica.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Julia, Lorenzo de Brindis, Daniel y Zótico.

–Tal día como hoy, en 1939, evasión del bou Ramón: 27 republicanos gallegos huyeron a Francia desde Ares.

–Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 21 de Julio?-Cáncer

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día con chubascos dispersos. Habrá una temperatura máxima de 21º y una mínima de 18º. Lluvia probable 50 % durante la noche. Humedad 88%. Viento ligero, de 2 a 8 km/h.

El sol sale a las 7,11 horas. Se pone a las 22.07 h.

DONANTES DE SANGRE

–La unidad móvil se encuentra este martes en Ferrol, en la calle Españoleto, 42 (frente al horno de SanBrandán), de 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

-A las 9.00 horas reunión ordinaria e l Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos, Obras, Seguridade e Contratación.

-A las 10.00 horas el alcalde, Ángel Mato, recibe al eurodiputado socialista Nicolás González Casares (A Coruña, 1972) , que realiza una visita de trabajo a la ciudad. Posteriormente lo acompañará al Arsenal, Navantia Ferrol y Navantia-Fene.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

La Consellería de Sanidad, viene de habilitar una nueva modalidad para obtener el certificado de vacunación covid-19, a través del número de teléfono 900 400 116.

De este modo, las personas que así lo deseen podrán solicitar su documento oficial de vacunación por medio de una llamada telefónica, tras la que recibirán un mensaje SMS con un enlace en la que estará disponible su certificado para descargar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta el 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES

En Ferrol

-En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

-Muestra de Chechela García en la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la componen 35 óleos y se podrá visitar hasta el 1 de agosto en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21:00 horas, de lunes a viernes; y de 11.00 a 14.00, los sábados.

-En Afundación (plaza de la Constitución) muestra biográfica sobre el ferrolano Ricardo Carvalho Calero. Hasta el 24 de julio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 horas.

-En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

En Valdoviño

— En la Casa da Cultura muestra de la pintora Katy Martín . Abierta al público hasta el 9 de agosto, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; viernes también de 17.00 a 19.000; y fines de semana, mañana y tarde.

En Fene

–Exposición «O Camiño das estrelas. Tecendo culturas», de María José Rodríguez. La muestra se presenta durante el mes de julio en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Fene. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.15 horas

En Pontedeume

–En la Casa da Cultura, hasta el 1 de agosto, muestra fotográfica “150 anos dunha vila mariñeira”, “homenaxe ós fotógrafos eumeses”. La exposición incluye también las maquetas de diferentes embarcaciones.

EN FENE

-Día da Patria Galega

El programa arranca este miércoles a las 21.00 horas con el concierto de la Garufa Blue Devils Big Band con Sito Sedes, en la pista municipal de Fonte do Campo, y continuará mañana jueves a la misma hora en la Plaza del alcalde Ramón José Souto González con el de Ses (ambos con entradas agotadas). En este mismo escenario, el viernes 23 se inaugurará a las 21.00 horas la exposición con los dibujos realizados por los artistas convidados que participaron en la «Andaina debuxada» del proyecto «Viñetas do Camino» y, a continuación, actuará el grupo The Teta´ s Van (con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo) y habrá un espectáculo pirotécnico.

El sábado 24 a las 13.00 horas en el Parque Liñal do río Cádavo, al lado del monumento 25 de xullo acto institucional. Intervendrán el director de la banda Airiños de Fene, Miguel Doval, que leerá la declaración del Día de la Patria Galega; el concejal de Cultura, Justo Martínez; y el alcalde de Fene, Juventino Trigo. Posteriormente se realizará una ofrenda floral en el monumento al Día de la Patria Galega donde sonará el Himno Gallego.

El acto institucional del Día de la Patria Galega será el colofón, junto con el concierto de Amadeus previsto para esa misma noche, del ciclo de actividades Julio.