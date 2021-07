As Somozas-Cine al aire libre y otras actividades

El Concello de As Somozas prepara un compendio de actividades para pequeños y mayores que comenzarán a celebrarse el día 22 de julio en la plaza da Igrexa.

Se instalará una carpa para evitar la lluvia y contar así con todas las comodidades de las proyecciones de «A galiña turuleca» el jueves 22 a las 22:15 horas; o espectáculo de magia do Mago Teto «O camiño do afiador» a las 21:00 horas del viernes 23; la película «Dios mío: ¿pero qué te hemos hecho…ahora?» a las 22:15 horas del día 24 y el broche de oro, lo pondrá la película «Padre no hay más que uno» el lunes 26 a las 22:15 horas

El Mega Aniversario «¡Unha celebración colectiva!» el domingo 25, en una fiesta con música, baile, juegos, diplomas e un montón de sorpresas más, a partir de las 17:00 horas da tarde, será en el área recreativa O Carballo.

Las actividades contarán con aforo limitado por orden de llegada y estricto protocolo COVID. Será obligatorio el uso de mascarilla sanitaria e habrá gel hidroalcohólico a disposición de los espectadores.

O compendio de actividades está integrado en la programación da Rede Cultural de la Diputación de A Coruña