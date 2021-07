El Gobierno insta a la Xunta a firmar el protocolo de Transición Xusta de As Pontes

La Delegación del Gobierno reclama al vicepresidente segundo y conselleiro de Industria, Francisco Conde, que firme el protocolo de convenio de la Transición Xusta de As Pontes para de esta manera tratar de avanzar en el proceso de concreción de las nuevas inversiones en la localidad, dando así respuesta a las demandas de la comarca y de los trabajadores de la central térmica.

Aseguran que «El conselleiro ha cambiado su criterio sobre el futuro de As Pontes y pide concreciones», a lo que la Delegación del Gobierno recuerda que esas concreciones llevan meses encima de la mesa sin que la Xunta firme el protocolo que permite estudiar alternativas e inversiones.

La Delegación del Gobierno espera que el cambio de criterio del conselleiro permita desbloquear el convenio y, así, fijar nuevas inversiones que garanticen los puestos de trabajo y fijar la población en el rural.

La Mesa de Transición de As Pontes reúne la representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Xunta, el Concello de As Pontes, la empresa titular de esta central térmica, la Asociación Empresarial de As Pontes y los sindicatos para planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en esta zona.

El delegado del Gobierno reiteró el compromiso del Ejecutivo con As Pontes y con la Mesa para el futuro de la comarca, la única con carácter específico, a la que corresponde la elaboración de un Plan de Desarrollo para encontrar alternativas a la actividad de generación eléctrica con carbón tal y como venía desarrollando, entre otras actividades.

También reclamó como fundamental la necesidad de una unidad de acción institucional y sindical, por lo que la decisión de la Xunta de participar activamente en este órgano debe de ser ratificada con una mayor implicación del Gobierno gallego.