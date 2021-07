El Almirante del Arsenal y la Conselleira Rosa Quintana inauguraron ‘O océano que nos une’, en Exponav

En el extraordinario marco del Museo de la Construcción Naval en Ferrol EXPONAV, se ha inaugurado este martes 20 de julio «O Océano que nos une» una exposición testimonial de fondos culturales de los distintos museos gallegos adheridos a la Red Rema compuesta por 32 paneles explicativos. La exposición itinerante ha recorrido diferentes ciudades de Galicia.

Se enmarca en el proyecto de cooperación interterritorial y trasnacional, Pasaporte REMA, una iniciativa promovida por todos los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) y cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP).

El nuevo Almirante Jefe del Arsenal inaugura la muestra

La muestra fue inaugurada por Ignacio Frutos Ruiz almirante jefe del Arsenal

Militar de Ferrol, recientemente nombrado y presidente de la fundación EXPONAV que destacó los valores de la exposición y la oportunidad de que los visitantes integren la contemplación de la misma en visitar todo el conjunto de Exponav. Recordó que es un museo de primer nivel basado en la historia de la construcción naval, la evolución de los buques, desde los primeros tiempos de la madera y la vela hasta los más sofisticados sistemas de la actualidad.

Destacó como ejemplo las piezas recuperadas de la fragata Magdalena, hundida en las costas de Viveiro en 1810, sección dedicada a 100 años de historia de Navantia y la muestra de faros única en España de faros.

Tras el Almirante, intervinieron Susana Rodríguez Carballo, Directora Xeral de Desarrollo Pesquero, Eva Martínez Montero, concejala delegada de Patrimonio histórico, José Manuel Fernández presidente del GALP Golfo Ártabro Norte, María Antonia Fernández, gerente do GALP Golfo Ártabro Norte que de forma poliédrica comentaron diferentes aspectos de la misma.

Rosa Quintana, Conselleira do Mar, cerró las disertaciones con un discurso enérgico y reivindicativo en el que consideró que la promoción de los museos del arco atlántico era una forma excepcional de difundir el patrimonio secular marítimo-pesquero. Alabó las iniciativas como la que se presentaba que protegen para la posteridad la cultura marinera y contribuyen a diversificar las actividades económicas de cara al turismo cultural. Afirmó que estaban trabajando en firme y que este año la Xunta había destinado más de 16 millones de euros a las iniciativas de los ocho GALP de Galicia para impulsar la economía de las zonas costeras. Asimismo valoró que potenciando la cultura marinera, se elevaba la autoestima de Galicia como pueblo, y que para 2030 el reto era muy claro: liderar el sector pesquero europeo.

Visita guiada

Tras las intervenciones, se hizo una visita guiada de la mano de José Manuel Fernández. La muestra articulada mediante paneles verticales poseen un excelente diseño y aúnan fotografías de las piezas con explicaciones de la misma. Un formato muy cómodo y atractivo para el espectador.

Durante la visita se intercambiaron distintos testimonios sobre Muxía, Corcubión y otros ejemplos significativos de gestión y atractivo de recursos gastronómicos y

culturales. Rosa Quintana manifestó su deseo de visitar el Museo de Caldoval en Mugardos, – el único que me falta- .

Ante el panel de Laxe que reivindicaba el valor de dos fotógrafos, María Fidalgo Casares, cuya tesis doctoral versó sobre la identidad marinera en la pintura, se lamentó de que Pontedeume, no gestionara como merecía la figura de Abelardo Miguel, el pintor de la identidad marinera más importante de Galicia. Por su parte, otros asistentes manifestaron su extrañeza de que el Museo do Mar de Vigo no estuviera adherido a la Red Rema.

Cabe señalar que a la inauguración asistieron un buen número de representaciones de entidades y asociaciones. Asimismo se encontraban el gerente de Exponav, José María Cardona Comellas y el parlamentario gallego José Manuel Rey Varela.

Y es que la Red Rema

La Red Rema es la primera red de museos especializada en cultura marinera

atlántica europea. Todos ellos poseen un importante patrimonio material e

inmaterial relacionado con el mar y comparten un interés común por preservar

la historia y el carácter marítimo de los territorios a los que pertenecen.

Actualmente la Red cuenta con 31 miembros de Galicia, Asturias y Portugal.

Entre ellos está el Museo Caldoval de Mugardos o el Museo de Historia Natural de FerroL

¿ Cuando? hasta el 30 de agosto

¿ Dónde?

Horario martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; sábado en

horario continuado de 10:00 a 20:00, y el domingo de 10:00 a 15:00.