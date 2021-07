Agenda (Ferrol y zona norte), jueves 22 de julio

–Quedan 162 días para finalizar el año.

–Día de Pi debido a que una de las maneras de escribir esta fecha es 22/7, que puede ser visto como una división (cuyo resultado es 3,142857…, que es aproximado al número pi [3,141592…]).

–Día Mundial del Cerebro.

–Día mundial del perro.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos María Magdalena (patrona de los peluqueros), Cirilo, Teófilo y Platón.

–Tal día como hoy:

-(1805)- Batalla naval de Fisterra. Una flota franco-española es derrotada a la altura del cabo Fisterra.

-(1919)-Nació en Ferrol Juan Fontenla Leal. Excelente jugador de fútbol.

-(2007)-Falleció Miguel Anxo Araúxo Iglesias, obispo y escritor (n. 1920).Fue obispo de Mondoñedo-Ferrol.

–-Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 22 de Julio?-Cáncer

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente nublado. Habrá una temperatura máxima de 20 º y una mínima de 17 º. Lluvia probable 70 % durante la noche. Humedad 87 %. Viento ligero, de 2 a 17 km/h.

El sol sale a las 7,12 horas. Se pone a las 22.06 h.

DONANTES DE SANGRE

-La unidad móvil se encuentra este jueves en Narón, estacionada en las inmediaciones del antiguo centro de Salud (rúa 25 de Xullo), entre las 9.30 y las 14.30 horas y también por la tarde, de 15.30 a 21.00.

EN EL CONCELLO

-A las 9.00 horas reunión ordinaria da Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico.

-A las 12.00 horas, en el Centro Gallego de Estudios (rúa Cuntis, 50) la edil de Benestar Social, Eva Martínez Montero, participa en el acto de entrega de diplomas de los programas de emprego FSG Ferrol.

EN LO DEPORTIVO

-Las nuevas promesas del surf europeo se reúnen desde este jueves en la playa de Doniños para celebrar el #GADISJUNIORPROFERROL 2021. Hay varios atletas que ya nos acompañaron durante el ABANCA PANTIN CLASSIC, entre ellos, el ganador y uno de los favoritos para ganar el título Adur Amatriain.

EN LO ECONÓMICO-SOCIAL

-La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asisten este jueves, a las 15.30 horas en la factoría de Navantia-Fene al acto de firma del acuerdo marco de colaboración alcanzado entre Iberdrola y el consorcio integrado por Navantia y Windar para la fabricación y suministro de cimentaciones para futuros parques eólicos marinos.

La firma del acuerdo marco se realizará por parte de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola; Ricardo Domínguez, presidente de Navantia; y Orlando Alonso, presidente de Windar. Asistirán también la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; y los alcaldes de Ferrol, Ángel Mato; y de Fene, Juventino Trigo.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

La Consellería de Sanidad, viene de habilitar una nueva modalidad para obtener el certificado de vacunación covid-19, a través del número de teléfono 900 400 116.

De este modo, las personas que así lo deseen podrán solicitar su documento oficial de vacunación por medio de una llamada telefónica, tras la que recibirán un mensaje SMS con un enlace en la que estará disponible su certificado para descargar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta el 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES

En Ferrol

-En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

-Muestra de Chechela García en la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la componen 35 óleos y se podrá visitar hasta el 1 de agosto en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21:00 horas, de lunes a viernes; y de 11.00 a 14.00, los sábados.

-En Afundación (plaza de la Constitución) muestra biográfica sobre el ferrolano Ricardo Carvalho Calero. Hasta el 24 de julio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 horas.

-En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

En Valdoviño

— En la Casa da Cultura muestra de la pintora Katy Martín . Abierta al público hasta el 9 de agosto, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas; viernes también de 17.00 a 19.000; y fines de semana, mañana y tarde.

En Fene

–Exposición «O Camiño das estrelas. Tecendo culturas», de María José Rodríguez. La muestra se presenta durante el mes de julio en la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Fene. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.15 horas

En Pontedeume

-En la Casa da Cultura, hasta el 1 de agosto, muestra fotográfica “150 anos dunha vila mariñeira”, “homenaxe ós fotógrafos eumeses”. La exposición incluye también las maquetas de diferentes embarcaciones.

En San Sadurniño

-Exposición de obras de Tamara Painceira Villar «Sentires recortables» . Se puede visitar en la Galería del Concello en horario de mañanas durante el mes de julio.

EN NARÓN

-A las 22.30 horas en el Centro Cívico de O Val el ciclo de cine continúa esta semana con la proyección de la película “Nocturna, unha aventura máxica”. El Concello organiza la convocatoria, con entrada gratuita a través del Padroado da Cultura y con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

EN FENE

-Día da Patria Galega

El programa arranca continúa este jueves en la Plaza del alcalde Ramón José Souto González con el concierto de Ses ( entradas agotadas). En este mismo escenario, mañana viernes 23 se inaugurará a las 21.00 horas la exposición con los dibujos realizados por los artistas convidados que participaron en la «Andaina debuxada» del proyecto «Viñetas do Camino» y, a continuación, actuará el grupo The Teta´ s Van (con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo) y habrá un espectáculo pirotécnico.

El sábado 24 a las 13.00 horas en el Parque Liñal do río Cádavo, al lado del monumento 25 de xullo acto institucional. Intervendrán el director de la banda Airiños de Fene, Miguel Doval, que leerá la declaración del Día de la Patria Galega; el concejal de Cultura, Justo Martínez; y el alcalde de Fene, Juventino Trigo. Posteriormente se realizará una ofrenda floral en el monumento al Día de la Patria Galega donde sonará el Himno Gallego.

El acto institucional del Día de la Patria Galega será el colofón, junto con el concierto de Amadeus previsto para esa misma noche, del ciclo de actividades Julio.

EN AS PONTES

-A las 16.00 horas en el Polígono Industrial de Penapurreira inauguración de la empresa Allied Steel International . En el acto participarán el alcalde de las Pontes, Valentín González Formoso; la concejal de Industria, Ana Pena; el propietario Allied Steel International, Michael Lassner junto con el Director General, Rubén Serna y Pablo Fernández, propietario de las instalaciones en las que se ubica la empresa especializada en fabricación y comercialización de estructuras metálicas.

En este acto también participarán representantes del tejido industrial de As Pontes, proveedores y empleados de Allied Steel International. Al final del acto de inauguración se realizará una visita a las instalaciones.

EN AS SOMOZAS

-A las 22,15 en la plaza da Igrexa, cine al aire libre. Se instalará una carpa para evitar la lluvia y contar así con todas las comodidades de las proyecciones de «A galiña turuleca».