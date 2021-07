Ferrol-219 marineros juraron Bandera este sábado en la Escuela de especialidades «Antonio de Escaño»

(PS-gráficas Manuel Galdo)-219 marineros pertenecientes a la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» que están realizando la fase de Formación Militar General correspondiente al primer ciclo de 2021, estando previsto a finales de febrero de 2022 finalicen su periodo de formación pasando destinados a los buques y unidades de la Armada, han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este sábado, día 24 de julio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia en la plaza de Armas del centro, presidida por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, el ferrolano Fausto Escrigas Rodríguez, al que acompañaba el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Victoriano Gilabert Agote.

El Acto se desarrolló bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la COVID-19, con asistencia de autoridades civiles y de varios centenares de familiares. El mal tiempo que este viernes «hizo acto de presencia» en los actos de la jura de Bandera en la Esengra, no apareció en una mañana tranquila, aunque con algunas rachas de viento, lo que contribuyó a la brillantez del acto.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón al mando de la Capitán de Corbeta, jefa de instrucción de la Escuela, Mónica Rey Docal. Lo componían una escuadra de gastadores y la banda de cornetas y tambores de la Escuela «Escaño», la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina; y brigadas formadas por los 219 marineros.

Asimismo se encontraban el almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos Ruiz; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del ET Antonio Bernal Martín; y el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; así como mandos de la Armada entre ellos el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, CN Santiago Vila Barrón; el coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz Alisedo; el jefe de la Fuerza de Acción Marítima, CN Ramón Pablo Fernández Borra; y el director de la Esengra, CN Francisco Javier Vázquez Sanz.

A las once y veinte de la mañana se incorporaron al Batallón las Banderas Nacionales de la «Escaño» y de la ESENGRA a las que se les rindieron los honores de ordenanza.

A las 11.30 horas, con puntualidad castrense, llegó a la Plaza de Armas de la Escuela el Fausto Escrigas Rodríguez, que fue recibido por el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Victoriano Gilabert Agote, y el comandante director de la Escuela, capitán de navío, Manuel Aguirre González y al que se le rindieron los honores de ordenanza pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Eran las once cincuenta de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el Comandante-Director pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el párroco castrense de San Francisco, Jorge David Lorenzo Pérez, rogó a Dios «que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido».



Seguidamente los 219 marinos desfilaron, uno por uno ante la Enseña Patria y en lugar del tradicional beso lo hicieron bajando la cabeza como señal de respeto.



Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Bandera y el sable que portaba el CN Manuel Aguirre González mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba la pieza musical «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma)

ALOCUCIÓN DEL COMANDANTE-DIRECTOR

A continuación el Comandante-Director de la Escuela «Antonio de Escaño» capitán de navío Manuel Aguirre González se dirigió a todos los presentes, con emotivas palabra.

Recuerdo a los fallecidos por la pandemia

Empezó destacando que por primera vez desde que comenzó la pandemia pueden estar presentes los familiares de los nuevos marinos y compartir la alegría y ser testigos «de este acto tan importante para vuestros seres queridos».

Recordó a los fallecidos por la pandemia «españoles que han visto truncadas sus vidas por esta cruel enfermedad y a los que sin duda todos recordamos en el acto de homenaje a los caídos, a ellos y a sus familiares los tenemos presentes en un día como hoy»

«Como expresó el AJEMA en su mensaje del pasado día 16 de julio con motivo de la Patrona, Nuestra señora del Carmen, el año naval 2020-2021 ha quedado marcado en nuestro recuerdo por la pandemia que aun padecemos y sus desbastadoras consecuencias sobre todo sanitarias con la pérdida de muchos de nuestros compatriotas, pero también económicas y sociales. Pero podemos echar la vista atrás y ver con orgullo que nuestra determinación de vencer las adversidades se ha mantenido inquebrantable».

El cumplimiento del deber

«Hoy es un día importante para la Escaño, para la Armada y muy especialmente para los 219 nuevos marineros que con el acto de jura de Bandera dan comienzo a su vida militar y que en pocos meses tras su periodo de formación pasarán a formar parte de las dotaciones de los buques y unidades de la Armada.

Marineros, en el dia de hoy celebramos el acto más importante en la carrera de un militar , el juramento ante la Bandera, Bandera que simboliza a España, que es símbolo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria, representa los valores superiores expresados en la Constitución y que pertenece a todos y cada uno de los españoles allí donde se encuentren, tanto en tierra como en la mar.

El compromiso que habéis adquirido va más allá de un acto administrativo en el que se inicia una vinculación laboral con la Armada, os habéis comprometido a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, ley de leyes y garantía de los derechos y de los deberes de los españoles. Os habéis comprometido a cumplir fielmente las obligaciones militares lo que sin duda os llevará a renuncias personales y sacrificios pero recordad que el cumplimiento del deber es la más preciada virtud que puede ostentar el hombre de honor».

Valores, el pilar fundamental de la Armada

«Pero hay dos aspectos en este compromiso que hacen que los militares seamos diferentes, la obediencia y el respeto al Rey y a vuestros jefes, lo que nos obliga y nos indica la importancia de la disciplina como principal pilar de los Ejércitos y la Armada y lo que realmente nos hace especiales, el compromiso de si es preciso entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio que miles de marineros y soldados españoles asumieron a lo largo de los siglos y en los cinco continentes».

«Recordad que el uniforme que vestís lleva impreso una serie de valores que son substanciales con él, Patria, Honor, Valor, espíritu de Sacrificio, Disciplina, Lealtad, Compromiso, Compañerismo, sentido del Deber y Amor a España. Solo conseguiremos alcanzar el éxito de las misiones que nos encomienden si nos mantenemos firmes en los valores y en las virtudes militares. Estos valores que definen nuestra identidad han sido, son y serán el pilar fundamental de la Armada, de una Armada que ha proporcionado a España páginas gloriosas de nuestra Historia, una Historia compartida por españoles que como vosotros decidieron ofrecer su vida en defensa del gran país que es España».

Una carrera exigente en una Armada moderna

«No os engaño, la carrera que iniciáis en la Armada es exigente, nuestro medio la mar es difícil e impredicible, y seguramente forjará vuestro carácter sin duda tendréis que hacer renuncias pero también os aseguro que tendréis muchas satisfacciones y que la Armada os ofrece un futuro del que seréis corresponsables.

Os espera una Armada moderna, con buques como las fragatas «Álvaro de Bazán» que se encuentran entre las mejores del mundo y con planes de crecimiento con las nuevas fragatas F-110 y los submarinos S-80 que supondrán un salto tecnológico, que necesitan de dotaciones preparadas, con conocimientos en nuevas tecnologías. Aprovechad esta oportunidad y esforzaros en vuestra formaciòn y adiestramiento.

Será vuestra determinación para vencer los obstáculos que se os presenten y vuestro esfuerzo los que os colocarán en el sitio donde merezcáis estar. En esta navegación os aseguro que siempre contéis con el apoyo de vuestros jefe y compañeros .

Recordar siempre que para los que servimos a la España en la Armada mucho más importante que vuestros logros individuales está que España y los españoles se sientan orgullosos de su Armada y a partir de hoy también vosotros asumís esta responsabilidad».

A los familiares y amigos

Seguidamente se dirigió a los familiares y amigos de los nuevos marineros «Estad orgullosos de estos marineros, tenéis motivos para ello, han trabajado, se han esforzado no siempre en unas condiciones fáciles, y han superado con su esfuerzo su periodo de formación militar

Otros en esta situación hubiesen tirado la toalla sin llegar a este día, vosotros sois una parte fundamental de la familia de la Armada, y sin duda seréis el apoyo y el soporte que les permitirá desarrollar la carrera que han elegido. Lamentablemente no todos podéis estar hoy aquí con nosotros pero estoy seguro que los que faltan también os tendrán muy presentes y seguro que en algún momento de esta ceremonia han estado en esta plaza de Armas.Enhorabuena a todos, bienvenidos a la Armada«

Felicitó a los mandos por el trabajo y esfuerzo realizado «muchas veces más allá de lo exigible, con dedicación plena y sin horarios que nos ha permitido superar todas las dificultades y llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada. Bravo Zulú«.

Pidió el auxilio y protección de la Virgen del Carmen «que nos permita seguir sirviendo a España y a la Armada en todas las singladuras que nos esperan por la proa»

Terminó, como recuerdo del compromiso de lealtad a España y a SM el Rey pidiendo un ¡Viva España!, ¡Viva el Rey» que fue contestado por todos los asistentes.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial con un homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria» .

El Almirante Escrigas Rodríguez y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…» . «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz» …. El párroco castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Seguidamente se cantó el himno de la Armada, a cuyo final sonaron prolongados aplausos de los asistentes, y la Fuerza desfiló ante las autoridades civiles y militares.



LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES «ANTONIO DE ESCAÑO»

La Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» tiene sus orígenes en la Escuela de Maquinistas de la Armada, creada por la Reina Isabel II el 22 de mayo de 1850, ubicada en el Arsenal de Ferrol. Conforme a los objetivos de Enseñanza que se describieron en el artículo 1º del reglamento de la Escuela, «El objeto de la Escuela de Maquinistas es la instrucción teórico-práctica de los artesanos que han de formar el Cuerpo de Maquinistas de la Armada, cuyo encargo se reduce a elaborar los órganos de las máquinas de vapor aplicadas a la Marina, y a atender al servicio y entretenimiento de ellas en la navegación.»

La Escuela toma su nombre del ilustre marino, Teniente General de la Real Armada, Antonio de Escaño y García de Cáceres. Nacido en Cartagena en 1752, participó en los combates navales de Espartel, Finisterre, San Vicente y Trafalgar. Es considerado como uno de los mejores tácticos navales del siglo XVIII. Hombre ilustrado, se dedicó al estudio de la construcción naval y otras disciplinas académicas como la química, la botánica y la historia, de la que fue académico. Fue miembro del Consejo de Regencia durante la invasión Napoleónica y de las Cortes de Cádiz que elaboraron la primera Constitución de España. A su fallecimiento en 1814 fue enterrado en el cementerio general de San José de Extramuros, en Cádiz. Sus restos fueron trasladados en 1979 al Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando (Cádiz).

La Escaño es en la actualidad un centro docente dependiente de la Dirección de Enseñanza Naval. La conforman más de 300 personas, la mitad de ellas profesores. Es la responsable de la formación técnica, la capacitación y especialización del activo más importante de la Armada, sus hombres y mujeres. Son más de 3.000 profesionales -oficiales, suboficiales y marinería – los que cada año se forman en esta Escuela, lo que la convierte en la Escuela de la Armada con mayor número de alumnos.