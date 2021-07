«Hostaleiros e Autónomos Ferrolterra» muestra malestar por las medidas impuestas al sector

«Desde el colectivo de Hostaleiros y Autónomos Ferrolterra manifestamos nuestra total disconformidad con las actuales normas impuestas por la Xunta de Galicia a nuestro sector» señalan en un comunicado.

«También criticamos el excesivo retraso por parte del ayuntamiento de Ferrol a la hora de resolver y hacer los pagos de las ayudas del PAME 3 y reclamamos al gobierno local de Ferrol que proceda de inmediato y con diligencia a abonar estas ayudas»

«Consideramos que son injustificadas, desproporcionadas, discriminatorias hacia nuestro sector y además de todo, son ilógicas y de dudosa legalidad, de hecho nuestro servicio jurídico está ya estudiando medidas legales contra las mismas»

Indican que «Ponemos de manifiesto que no tiene ningún sentido que se discrimine por licencia en vez de por uso, dando lugar a situaciones como que un local tenga el 100% de terraza y el local vecino el 50%; al igual que venimos denunciando desde hace más de un año que no tiene sentido que un establecimiento no pudiera trabajar en igualdad de condiciones que otros que realizan la misma actividad»

«Consideramos intolerable que se siga criminalizando y poniendo el foco de los contagios covid en la hostelería mientras cada día vemos imágenes de botellones en espacios públicos sin ningún intento de control por parte de las autoridades. Una vez más hacemos hincapié en que a estas alturas, consideramos ya empíricamente comprobado: que estas nuevas medidas solo propician e incentivan las fiestas ilegales y los botellones»

«No obstante, seguimos pagando impuestos, alquileres, luz etc. Como si pudiésemos trabajar al 100%.»

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la salud económica y mental de las personas que viven del sector y le exigimos la Xunta de Galicia que haga el mismo»