San Sadurniño-Concentración na Louseira en contra del parque eólico Caaveiro

Más de cien personas se concentraron en la tarde de este sábado, día 24, en las Penas Louseiras para protestar por el proyecto del parque eólico Caaveiro, pero también para dejar constancia de la exigencia vecinal de que en el futuro, si este parque no prospera, tampoco se desarrollen nuevos proyectos en contra de la voluntad vecinal.

En la acción de protesta, convocada por la Avv O Castelo de Narahío y la UDC Narahío, participaron vecinos y colectivos afectados tanto por este proyecto como por otros promovidos por ENEL en toda la comarca.

El manifiesto

En el el manifiesto que se leyó en Penas Louseiras se señaló que

«Antes de nada queremos agradeceros a todos el esfuerzo que hicisteis para participar en el llamamiento a la protesta contra aquello que consideramos un total despropósito»

«Podríamos hablar del proyecto del parque eólico Caaveiro volviendo a mencionar los 14 molinos, algunos cerca de las casas, líneas de evacuación, los 78 Megavátios de potencia, las pistas que Enel quiere abrir, a poligonal, los perjuicios ambientales o del ruido que harían esos monstruos de 200 metros de alto»

«También podríamos repetir otra vez el peligro que supondrían las obras para las nuestras traídas o la pérdida que traería en nuestras plantaciones forestales, aunque sean de eucalipto«

«Incluso podríamos insistir en que este y otros proyectos eólicos planificados para nuestra zona son otro ejemplo más de la rapiña de las multinacionales que solo piensan en beneficio económico sin importarles lo más mínimo lo que pensemos o queramos los vecinos». «Porque es a nosotros, a la gente que vivimos aquí, a quién le espolian el viento y le roban el paisaje a cambio de nada o de limosnas para unos pocos»

«Sí, efectivamente, podríamos hablar de todo esto y de más cosas que, de tanto repetidas en las últimas semanas, ya casi nos aburren»

«Pero estamos aquí, en el bico da Louseira, por razones que quizás tengan más que ver con nuestra dignidad que con el proyecto en sí incluso»

«Vinimos y protestamos en contra de él pero, en el fondo, este encuentro es un grito contra la codicia y la prepotencia de quien piensa que puede hacer con nosotros y con el nuestro lo que le venga en gana»

«Y no, no señor… no señora» «Ni Enel, ni ninguna multinacional, ni los gobiernos de turno que luego se sientan en sus consejos de administración van a hacer de nosotros su voluntad»

«Se acabó eso de callar: las cosas o se hacen contando con la gente o no se hacen»

«Nadie de quienes nos encontramos aquí estamos en contra de la energía eólica, pero no aceptamos su despliegue de cualquier manera y sin darnos siquiera tiempo para defender nuestros derechos: ni ahora con Enel, ni en el futuro con otras depredadoras que pretendan estropear el sitio donde vivimos»

«Como dijo alguien estos días, no queremos perder el horizonte. Ese horizonte de piedras blancas del Carazo, el horizonte verde de la Penamoura o de la Cortella. El horizonte de estas penas da Louseira que compartimos con la gente de Anca, pelado por siglos de desbroce, ovejas y algún que otro fuego»

«Esta es nuestra exigencia, nuestra voluntad y el compromiso irrenunciable con la defensa de lo que es nuestro«