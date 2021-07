Ortigueira-Celebrará un mercado extraordinario para fomentar la actividad de los comerciantes

El Concello de Ortigueira ha comunicado a los vendedores que el próximo martes día 27 se celebrará en la Alameda un mercado extraordinario con el objetivo de fomentar la actividad de los comerciantes y favorecer a los negocios de hostelería del municipio.

Teniendo en cuenta criterios sanitarios se ha optado por organizar el martes esta cita extraordinaria descartando el jueves, 29 de julio, para evitar aglomeraciones durante la Patrona. Se prevé que ese día aumenten las visitas a Ortigueira y, por razones de seguridad y organización, se quiere evitar que todas estas personas se concentren en los puestos del mercado.

El alcalde Juan Penabad Muras, ha explicado que «a nosa implicación co mercado e co que supón para os vendedores é total» y recuerda que «estamos dando todas as facilidades porque, como vimos facendo desde a saída do confinamento, a nosa intención é promover e facilitar a actividade dos comerciantes pero temos que primar sempre a seguridade das persoas»