O BNG acusa a Mato de prolongar a «estafa» da depuradora

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no Concello de Ferrol, considera que o alcalde da cidade, Angel Mato, pretende dar continuidade “pola porta de atrás” ao problema da xestión da depuradora e «permitirá que se prolongue a estafa á que están sendo sometidos os veciños e veciñas de Ferrol que teñen que facer fronte a unhas facturas desmesuradas desde 2014«.

Con este fin convocou hoxe unha comisión extraordinaria e urxente para ratificar o convenio existente a día de hoxe con Augas de Galicia no que Ferrol «se responsabiliza da xestión desta infraestrutura supramunicipal e asume o 100% dos seus custes.»

Tras máis de 7 anos «desde que o PP se fixera cargo da depuradora e pese a que os ferroláns estan a abonar recibos próximos aos 100 euros a propostas do gobreno non muda en nada o convenio subscrito en 2017 con Augas de Galiza e que contou cos votos favorábeis do PP e de Ferrol en Común.«

Esta decisión demostra que o PSOE «antepón os intereses económicos de EMAFESA aos dos veciños e veciñas da cidade sobre os que está a recaer a responsabilidade de facer fronte económicamente ás decisións que desde o 2014 se teñen adoptado nesta cidade respecto da EDAR«. Así mesmo demostra que o alcalde da cidade «continua a eximir de responsabilidade à Xunta de Galiza a través de Augas de Galiza da xestión dunha infraestrutura que se lle entregou a este Concello con tantas deficiencias e que supuxo infinidade de problemas aínda hoxe non resoltos, a comezar por ter os e as ferrolás continuar a pagar os recibos do Concello de Narón«.

Coa aprobación deste convenio pola vía da urxencia «o goberno pretende que nada mude respecto da xestión do saneamento na cidade e que se faga o máis rápido posíbel para que os ferroláns continúen a asumir todos os custes dunha infraestrutura declarada de interese xeral en 1997 no que o Estado non puxo un euro, Augas de Galiza se exime de responsabilidade, Narón non paga e Emafesa recada.»

Tras a experiencia de todos estes anos, Iván Rivas considera que a mellor maneira de comezar a resolver o conflito con Narón «é entregar a depuradora ao seu lexítimo propietario«, Augas de Galicia. Deste modo, Augas de Galicia «emitirá unha factura a cada concello de maneira independente. A partir de aí o Concello de Ferrol decidirá aboar ou revisar esa factura pero cando menos pero deixaremos de pagar o 100% dos custes como acontece desde 2014«.

«Hai que lembrar que ademais de asumir o 100% dos custes de depuración, en base a este convenio eximimos do pago dos tributos correspondentes por esta infraestrutura ao seu propietario, Augas de Galicia e ao seu xestor, EMAFESA, e os veciños e veciñas pagarán, como até o de agora, os custes de reparación dunha EDAR defectuosa que non podía funcionar cando se nos entregou«, afirma Iván Rivas.