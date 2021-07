Narón-Campaña de concienciación cívica e benestar animal

O Concello de Narón impulsa unha campaña de benestar animal que se difundirá a partir deste martes 27 nos parques caninos da cidade.

Así o avanzou o edil de Medio Ambiente e Sanidade, Santiago Galego, que avanzou que consistirá na entrega duns dípticos informativos sobre benestar animal e outros sobre cans potencialmente perigosos e que tamén leva implícita a entrega de dispensadores de bolsas para recollida de excrementos de cans.

O concelleiro anunciou que a entrega do material se levará a cabo ó longo desta semana, comezando o martes 27, de 20.00 a 21.30 horas no parque canino das Vivendas da Mariña, para continuar o mércores 28 no da Gándara, o xoves 29 no de Freixeiro e o venres 30 no de Xuvia e tamén no paseo marítimo desta parroquia, sempre no citado horario.

O edil naronés explicou que nos dípticos informativos se presta especial atención á importancia de adoptar animais, as súas necesidades básicas e as principais prohibicións da normativa de benestar animal, así como o importe máximo das posibles sancións por incumprimentos, que poden alcanzar os 30.000 euros.

Así mesmo, noutro dos dípticos especifícanse cales son as razas de cans calificados como potencialmente perigosos e os requisitos administrativos que deben cumprir os propietarios e propietarias dos mesmos.

«Queremos concienciar á cidadanía no tema da recollida das deposicións das mascotas porque é un tema de salubridade pública” recalcou Galego, que ó mesmo tempo incidiu na importancia de “buscar a convivencia afín entre as persoas que teñen mascotas e as que non as teñen»