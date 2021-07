Moeche-La alcaldesa solicitó información a la Xunta sobre los parques eólicos que afectan al municipio

Beatriz Bascoy se reunió el pasado viernes en Santiago con la directora general de Planificación Energética, Paula Uría, con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible sobre los proyectos eólicos que están actualmente sobre la mesa y también los que aún no están publicados y de los que la Xunta de Galicia podría tener información.

En el encuentro, al que asistió Bascoy acompañada del técnico Xosé Manuel Golpe, la directora general dijo al Concello que un total de 6 proyectos se encuentran actualmente en diferentes etapas de tramitación.

Dos de ellos, uno de Greenalia y otro de EDP -Nordés y Carbeira, respectivamente- tendrían un informe desfavorable de la Xunta por estar fuera de las áreas de desarrollo eólico; mientras que otros tres -el PE Moeche, el PE Badulaque y el PE Barqueiro, impulsado por ENEL– aún no han solicitado informe al Ministerio de Industria.

El sexto es el proyecto de Parque eólico Tormenta , también de Greenalia, el único de ellos de tramitación autonómica por tener menos de 22 MW de potencia. Este último se solapa en parte con el proyecto Moeche, aunque actualmente su viabilidad está condicionada a la obtención de permisos para acceder y conectarse a la red.

Durante el encuentro, Beatriz Bascoy preguntó a Paula Uría cuál sería la posición de la Xunta respecto a los parques de más de 50 MW cuya autorización depende del Estado. Según la alcaldesa el responsable de Planificación Energética comentó lo que ya había sido notificado al Concello hace un mes, en el sentido de que hasta el momento su departamento ya ha informado negativamente sobre dos iniciativas relacionadas con Moeche -los proyectos Nordés y Carbeira por estar fuera de las áreas de desarrollo previstas en el Plan Eólico de Galicia y que «lo más seguro» es que esta sea la misma postura con respecto a las otras tres impulsadas por ENEL Green Power «en cuanto soliciten un informe autonómico».

Estos proyectos son el PE Moeche -el de mayor incidencia en el territorio- y el PE Badulaque, ambos en exposición pública hasta el 6 de septiembre, además del PE Barqueiro solo afectaría a Moeche con líneas de evacuación.

No obstante, al margen de los informes desfavorables que la Xunta pueda emitir en este momento, también hay que tener en cuenta que la Ley 9/2021, de 25 de febrero , aprobada en solitario en el Parlamento gallego por la agrupación del Partido Popular, abre la puerta a la asentamiento de parques fuera de estos espacios en el caso de que el Consello de la Xunta de Galicia reconozca «un claro impacto territorial por parte de su entidad económica y social, función vertebradora y estructurante del territorio»

Según Beatriz Bascoy, la directora general «informó sobre la facultad de la Xunta para hacer excepciones y no quiso comentar si existía alguna posibilidad de que esto suceda con los parques previstos para Moeche»

Una de las cosas que quedaron claras en la reunión del viernes en Santiago fue la información sobre el proyecto del parque eólico Tormenta de 22 MW de potencia. Su promotora es Greenalia y en este caso se trata de un proyecto cuya autorización es de competencia autonómica y que además, estaría dentro de un área de desarrollo eólico comprendida entre Moeche e As Somozas.

El proyecto -cuyo plano fue facilitado al Concello- prevé la instalación de 5 molinos de grandes dimensiones entre Santa Cruz e Labacengos, en emplazamientos coincidentes cos do P.E. Moeche de ENEL. «La directora general explicó que este proyecto está admitido a trámite, o que no significa necesariamente que se vaya autorizar. Pero hay que tener presente que hoy en día es el único proyecto que cumpliría con la exigencia de estar dentro de una ADE, si bien es cierto que por ahora no tiene concedido acceso y conexión a la red de transporte o distribución, que es un requisito imprescindible para obtener la autorización», explica Beatriz Bascoy.

“Por lo menos ahora tenemos algo más de información para hacer seguimiento e que no suceda como con los proyectos de ENEL”, dice la regidora

En otras cosas, Beatriz Bascoy también se interesó por la posible modificación del parque eólico en relación a la potencia instalada de cada molino en lugar de regirse, como es el caso actualmente, por el número de aerogeneradores. «La Xunta cobra el canon eólico a las propietarias eléctricos de los parques eólicos y luego lo distribuye entre los municipios en función de la cantidad de molinos que tengan en su territorio a través del denominado Fondo Ambiental, que se dedica a obras e inversiones sostenibles.

«Hace diez o quince años podría haber sido una fórmula que tuviera sentido, pero con los proyectos que se están planificando ahora, con grandes molinos y producciones que multiplican varias veces las de los primeros parques, lo más conveniente sería que esos fondos se vinculen con la potencia y con la producción real, y no solo con el número de molinos. Si no se cambia el modelo, se dará la circunstancia de que uno de estos nuevos parques aportará menos canon que otro más antiguo y menos potente»

Según Beatriz Bascoy, sobre este tema «la directora general nos dijo que no podía brindarnos información porque es algo que aún se está analizando»

Hasta el 6 de septiembre, alegaciones a los proyectos Moeche y Badulaque

El día 26 de julio el BOP publica el Anuncio da Área de Industria y Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia de información pública do Estudio de Impacto Ambiental y solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico de Moeche y del EP Badulaque. La publicación en el boletín de la provincia marca, de facto, un nuevo plazo para las denuncias -hasta el 6 de septiembre- , ya que hasta ahora se consideraba que los 30 días hábiles debían contarse desde el pasado 16 de julio (inclusive), tras la publicación de dos correcciones relativas a ambos proyectos que salieron por primera vez en el BOE de la jornada 7.