Nuevas restricciones a causa del covid. Situación en los concellos de la zona norte

La situación epidemiológica sigue siendo mala en Galicia y la Xunta ha decidido endurecer las restricciones en un buen número de concellos. A partir de las 00:00 del próximo sábado, día 31 de julio, las siete ciudades están en el nivel alto del mapa de medidas contra la expansión del coronavirus, después de que se decidiese que Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo se sumen en ese grado a Vigo, Pontevedra y Ourense. En todas las urbes, pues, está vetado el acceso al interior de la hostelería a no ser que se dispongan del certificado de vacunación con pauta completa, una prueba negativa en las anteriores 72 horas o se documente que se ha pasado la enfermedad.

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, informó en la mañana de este miércoles, día 28, de los nuevos cambios en los concellos determinados por la incidencia de la COVID-19.

Concellos en la zona norte

Nivel alto

En el nivel alto se sitúan los concellos de Ferrol, As Pontes, Cariño y Ortigueira. Quedan prohibidas las reuniones de convivientes entre la 1.00 y las 6.00 horas. En la hostelería los aforos se mantienen igual: 50% en interior y 50% en exterior pero con la necesidad de presentar un certificado de vacunación completo o bien una prueba negativa. Además el ocio nocturno sólo podría abrir en las terrazas con un aforo del 50% y con el pertinente certificado. Los límites de reuniones se mantienen en 10 personas en exteriores y 6 en interiores.

Nivel medio

En el nivel medio se encuentran los concellos de A Capela, Cedeira, Narón, Pontedeume y Valdoviño. Las reuniones entre no convivientes no estarán permitidas entre las 3.00 y las 6.00 horas. En la hostelería no serán necesarios los certificados de vacunación o pruebas COVID negativa, pero los aforos se reducen en terrazas al 50%, al igual que en el interior. El ocio nocturno puede abrir con aforos del 50% en interior y 100 en terraza con la obligación de presentar los certificados.

Nivel bajo-medio

Bajan a nivel medio bajo en el que están el resto de los ayuntamientos de nuestras comarcas, los concellos de Fene y Mugardos, hasta ahora en el nivel medio.