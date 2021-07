Narón-Reparto de bolsas reutilizables no servizo do comedor das Vivendas da Mariña

O Concello de Narón entregou bolsas reutilizables ás usuarias e usuarios do servizo de comedor do Centro municipal de atención ás persoas maiores das Vivendas da Mariña.

A concelleira de Benestar Social, Catalina García, desprazouse ao centro para facer entrega dos primeiros exemplares ás persoas que este mércores recolleron a súa comida nas citadas instalacións.

«Queremos contribuír e concienciar á cidadanía, neste caso a un colectivo específico, na importancia de utilizar este tipo de bolsas, que se poden reutilizar», asegurou a edil.

O menú para levar inclúe dous pratos, postre e pan e no caso de solicitalo todos os días da semana ten un prezo de 6,55 euros por día, se ben de facelo en xornadas soltas o prezo é de 7,15 euros. «É un servizo dirixido á cidadanía en xeral pero para o que teñen preferencia as persoas maiores e derivadas dos Servizos Sociais do Concello de Narón» tal e como recalcou García, que informou que as persoas que desexen solicitalo deben anotarse chamando ao número de teléfono 671 383 596.

«Na actualidade preto dunha trintena de persoas fan uso a diario do citado servizo, que non se presta de xeito presencial debido á situación sanitaria pero que sí mantivo dende o inicio da pandemia, a excepción dunha semana, o servizo de entrega de comidas», segundo recordou García.

Sobre a opción de retomar o servizo de comedor no propio centro a concelleira asegurou que «a intención é retomalo o vindeiro mes de setembro, en horario de 13.00 a 15.00 horas, atendendo aos aforos que se permitan debido á situación sanitaria»

A concelleira naronesa apuntou que esta iniciativa se enmarca no Programa de Atención ás Persoas maiores impulsado a través do Concello.