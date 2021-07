Cariño-Teatro infantil y adulto en la XLIII Mostra de Teatro Galego

Se ha dado a conocer el cartel, obra del conocido ilustrador Luis Dávila, y la programación de la XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, que se celebrará del 8 al 20 de agosto y que, otro año más, continúa adaptándose al contexto sanitario aplicando un estricto protocolo de higiene y prevención ante la Covid-19 que permite que se siga celebrando.

Las mejores compañías teatrales de público infantil y adulto actuarán durante dos semanas en diferentes espacios del municipio: el auditorio municipal, la Praza do Campín, espacios al aire libre en las parroquias y de modo itinerante por las calles del municipio.

El teatro en la calle, en la Praza do Campín, seguirá siendo gratuito pero, al igual que el año pasado, se desarrollará en un recinto cerrado al aire libre para el que se necesitará reservar entrada para acceder.

El alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, recuerda que la Mostra es «una de las citas culturales más importantes del verano gallego» e incide en la importancia de «apostar pola cultura, promocionala e difundila porque, a pesar da pandemia, está máis que demostrado que a cultura é segura e, sobre todo, é imprescindible dentro dunha sociedade avanzada»

Alonso Pumar anima a «os veciños e veciñas de Cariño, e aos que veñen de fora, a que participen porque os aforos van a estar moi controlados e calquera dos actos ou actividades se vai a desenvolver dun xeito seguro»

El evento cuenta con la colaboración de la Deputación da Coruña, Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la fundación SGAE y el Xacobeo 21-22.

Programación

El día inaugural, domingo 8 de agosto, repite Barafunda Animación que este año representará «Barcos de Ortegal» otra creación específica de la compañía para Cariño que comenzará a partir de las 12:30 horas de modo itinerante por las calles del municipio acompañados por los músicos de Os Bregadiers. A las 20:30 horas tendrá lugar el acto oficial de presentación en la Praza do Campín, en el que se entregará el premio del público y el premio del público infantil de la pasada edición a Companhia Chapitô y su obra «Electra y a Teatro do Andamio» con «O sal do mar e outros contos mariñeiros»

Además, como colofón, de Nova Galega de Danza ejecutará su espectáculo «Leira». Tanto para la actuación como para el acto de presentación es necesario inscribirse previamente en www.reservas.gal.

La primera semana estará dedicada al teatro infantil y para toda la familia. En el Auditorio y siempre a las 12 horas se representarán «Carapuchiña no faiado» de Teatro do Andamio el 9 de agosto, «Voa, voa» de Talía Teatro el 10 de agosto, «Ningures» de Teatro Ó Cubo el 11 de agosto, «Rubicundo» de Teatro Ghazafelhos el 12 de agosto y «Quixote» de Pedras de Cartón el 13 de agosto.

El teatro en la calle llegará a la Praza do Campín el 14 de agosto; a las 12 horas la multipremiada «Só» de Xampatito Pato y a las 20:30 horas «Emportats» de La Trócola Circ; y el 15 de agosto a las 13:15 horas con «Eu cociño, ti cociñas?» de Mamá Cabra y a las 20:30 horas el «Rock Cirk» de Rolabola llegará a la pista polideportiva de A Pedra.

La entrada para estas actuaciones es gratuita pero el aforo es limitado por lo que es necesario inscribirse previamente en www.reservas.gal.

Además, el jueves 12 de agosto a partir de las 20:30 horas el poeta cariñés Paulo Maestro, ganador del Slam Poetry Compostela 2019 presentará su trabajo «Ritual poético do fauno do orballo» en la praza do Campín y el domingo 15 de agosto Troula Animación desfilará por las calles del municipio con «O estrano caso do dentista da rúa Brasov»

La segunda semana se centrará en el teatro adulto. En el Auditorio Municipal y siempre a las 22:15 horas se representarán el 16 de agosto «SÓS» de Malasombra Producións, el 17 de agosto «O mozo da última fila» de Redrum Teatro, el 18 de agosto «A lingua das bolboretas» el 19 de agosto «Napoleão ou o Complexo de Épico» de Companhia do Chapitô y la clausura el 20 de agosto correrá a cargo de Culturactiva Producións con su obra «Conexión Pingüín»

Toda la programación puede consultarse desde hoy mismo en la página web oficial del evento www.mostrateatrocarino.gal

Precios

Los precios para las obras que se representarán en el auditorio son de 1 euro para el teatro infantil y 5 euros para el adulto. Hay disponible un bono de 20 euros que permite la entrada a todas las funciones de la noche y que se podrá adquirir desde el martes 3 de agosto y hasta el viernes 6 de agosto en las oficinas del Concello solicitando cita previa en el teléfono 981405064 o en el correo electrónico concello@concellodecarino.gal

Para asistir a las obras al aire libre es necesario reservar en www.reservas.gal ya que el aforo es limitado.

Protocolo sanitario

El Concello ha vuelto a tomar las mismas medidas organizativas que tan bien funcionaron en la anterior edición: la Mostra durará dos semanas en lugar de una con el objetivo de reducir el número de funciones diarias para evitar aglomeraciones y facilitar la desinfección de los espacios.

Será obligatorio usar la máscara en los espectáculos, durante todo el tiempo que se permanezca dentro de las instalaciones. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para el público y una empresa especializada certificará la limpieza y desinfección de los espacios.

El personal acomodador se encargará de colocar a los asistentes y en los espacios de representación se instalarán carteles con las instrucciones a seguir.

Además, el aforo del auditorio estará reducido y se restringirá el acceso a todas aquellas personas que presenten algún síntoma compatible con la COVID-19: fiebre, tos, dificultad respiratoria…

Obradoiros previos

Como viene siendo tradicional en días previos a la Mostra, el Concello de Cariño ha programado un obradoiro relacionados con el evento. En este caso el 4 y el 5 de agosto se celebrará el taller «Pensar en Movemento» en el Auditorio Municipal.