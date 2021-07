Narón-Axenda fin de semana

Venres 30 de xullo de 2021

Actividade: Cine de Verán Hora: 22.30 horas Lugar: Pista polideportiva de San Mateo

Nesta xornada de «Cine de Verán» proxectarase a película «A tropa de trapo no país onde sempre brilla o sol». O Concello organiza a convocatoria, con entrada de balde, a través do Padroado da Cultura e coa colaboración da Deputación da Coruña.

Sábado 31 de xullo de 2021

Actividade: «Cáñamo: cultivo e materia prima» Hora: De 10.00 a 14.00 horas Lugar: Inmediacións do local social do Val

O Concello de Narón organiza coa Asociación Agroforestal Terra Rendible esta xornada, con aforo completo e na que se informará ós asistentes sobre as posibilidades de crear un proxecto propio a partir do cultivo do cáñamo.