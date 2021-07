CCOO insta a Navantia a recuperar el tiempo perdido con la salida de Mateo-Guerrero

CCOO Navantia afirma en un comunicado que «tras años de deterioro continuado en los procesos productivos de los astilleros, Gonzalo Mateo-Guerrero anunció que abandona Navantia para formar parte de una sociedad industrial de defensa saudí que aspira a competir con la empresa pública española»

Desde CCOO Navantia «llevamos años denunciando la pésima gestión industrial que impera en esta empresa pública, los mismos años que la SEPI lleva desoyendo nuestras quejas y creemos que alguien debería haber asumido la irresponsabilidad de permitir que un director industrial que resultó tan nefasto cambiase hasta en tres ocasiones a organización local de Ferrol en los últimos 4 años»

«Este directivo saliente dirigió las inversiones millonarias del plan estratégico y se marcha sin convocar ni una sola vez la comisión de seguimiento; reclamamos a la dirección que informe de estos incumplimientos de los compromisos con nuestra comarca»

Al tiempo, señalar que «hace 3 años que no se potencia la cartera de pedidos, no se mejoraron los procesos productivos, no se está acometiendo el proceso de rejuvenecimiento y del desenrollo del convenio colectivo y de la evolución cultural en Navantia nada se sabe»

«Quisiéramos confiar en que la salida de Mateo-Guerrero abre una vía de esperanza hacia el futuro de Navantia no sin recordar que el ya exdirector industrial dejó mucho trabajo pendiente que debe retomarse con la máxima urgencia. Esperemos que la actual dirección aproveche esta oportunidad para nombrar a alguien que sepa reconocer los errores pasados para corregirlos, pero también debe de saber explotar el potencial de la empresa.

«Con su partida finaliza un largo y penoso ciclo comenzado en la época del presidente Jose Manuel Revuelta. Ahora es necesario recuperar el tiempo perdido»