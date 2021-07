El colectivo de Hostaleiros y Autónomos Ferrolterra reivindica «no más restricciones y cierres»

Mediante un comunicado el colectivo de Hostaleiros y Autónomos Ferrolterra manifiesta su «total disconformidad por el aumento de restricciones y pedimos la apertura de la restauración nocturna en cualquier nivel y la vuelta paulatina a la normalidad»

«Consideramos que estas nuevas medidas son contraproducentes y que incluso pueden tener un efecto contrario al esperado, haciendo que el ocio se lleve a espacios no seguros, aumentando la interacción social en ámbitos donde no se contempla ningún tipo de medidas higiénico-sanitarias, cosa que sí se está haciendo en la restauración nocturna»

«Una vez más desde el inicio de la pandemia asistimos al aumento de restricciones en nuestro sector, cosa que no se hace en otros sectores con igual o mayor exposición, con nuevos requisitos impuestos para el funcionamiento de la hostelería, como la obligatoriedad de pedir pruebas PCR, certificado de vacunación o de tener superada la enfermedad, sumados a todos los que ya se piden; registro en el control de acceso, separación 1,5 o 2m, medidores de CO2, aforos reducidos etc, etc, que ya son tantos, que en muchos casos se solapan unos con otros y hacen prácticamente inviable el correcto funcionamiento de los establecimientos»

«Dudamos de la legalidad de muchos de estos requisitos y de si nosotros somos quienes de poder aplicarlos, pues la intromisión en los datos de carácter tan personal como los datos sanitarios de una persona o la capacidad de un hostelero para verificarlos, comprobar la identidad o veracidad de los mismos, no puede ni debería ser un deber de la hostelería y de la restauración nocturna y que solo traen un perjuicio económico para el sector»

«En el momento actual con los índices de vacunación tan avanzados, más del 70% de la población gallega con la pauta completa y con una presión hospitalaria que se mantiene estable, no tiene sentido restringir más los espacios donde sí se cumplen las pautas higiénico-sanitarias. Todo lo contrario, es el momento de ir levantando restricciones, que se permita la vuelta a la normalidad de una forma paulatina, que se permita la apertura de la restauración nocturna, que se nos dejen trabajar y recuperar aforos que hagan viable económicamente el funcionamiento de los establecimientos y se devuelva a los clientes y a la gente que quiere desfrutar del ocio y del descanso, a los espacios seguros como son los de la hostelería»

Desde el colectivo de «Hostaleros y Autónomos de Ferrolterra» «pedimos que se retiren estas restricciones tan severas, ilógicas y fuera lugar, que no se culpabilice a la hostelería de los comportamientos que se están produciendo en otros ámbitos y se permita la vuelta a la normalidad de un sector que lleva sufriendo desde el inicio de esta ola, de una forma continua y reiterada, que los establecimientos de restauración, tanto nocturnos como diurnos, son parte de la solución y que como ya se está haciendo en otros lugares, se empiecen a retirar medidas que impiden nuestra viabilidad y el desarrollo normal de nuestra actividad»