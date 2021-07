Costi continuará en el Café Candelas O Parrulo “B”

Continúa tomando forma el proyecto del Café Candelas O Parrulo “B” para #VolverAEmpezar en esta nueva temporada en la Segunda División “B”, en su segunda temporada consecutiva en la categoría de bronce del fútbol sala nacional, en un equipo donde continuará el ala-cierre Miguel Roca “Costi”.

Costi es un claro ejemplo de un jugador que lleva toda la vida en O Parrulo Ferrol, empezando a los cinco años, pasando por todos los equipos de la Escuela de Fútbol Sala, hasta llegar al equipo filial, como también entrando en la dinámica de entrenamientos del primer equipo y llegando a debutar.

En esta nueva temporada, Costi ya estará haciendo la pretemporada con el primer equipo de O Parrulo Ferrol, con el objetivo de seguir creciendo y progresando sobre la pista.

¿Qué balance haces de esta última temporada con el filial?

Ha sido una temporada buena a nivel de equipo y no tan buena a nivel individual, ya que he estado mucho tiempo lesionado y no me han salido las cosas como yo quería.

¿Te esperabas poder pelear por el playoff de ascenso hasta la última jornada?

Yo era de los que confiaba y decía que podríamos llegar a jugar un playoff, siempre confié en mis compañeros y sabía que había equipo para hacerlo.

¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada en el filial?

Espero aportar más experiencia y todo lo que debería de aportar el año pasado.

Ya sabes lo que es jugar en el primer equipo y ahora volverás a hacer la pretemporada ¿Qué esperas de esta nueva temporada?

Esta nueva temporada quiero ayudar al primer equipo en lo que haga falta, y sé que volverá al sitio donde merece estar, con ayuda de la mejor afición se volverá a la mejor liga del mundo.

¿Cuáles son tus objetivos personales en esta nueva temporada?

Mis objetivos personales son demostrar todo lo que puedo llegar a dar y poder ayudar al primer equipo.

¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

A la afición quiero pedirle que este año sigan animado como lo hacían en Primera División, que nadie se baje del barco, porque este club va a volver tarde o temprano a la élite, que nadie lo dude.