Un ratito de moda. Jóvenes emprendedores

Carlota González Navarro.

Los complementos son muy importantes en cualquier look, unos buenos zapatos, un bolso, sin olvidar la bisutería. Siempre me ha costado encontrar bisutería de alta calidad y de diseño. Tenía que recurrir a las tiendas on Line, hasta que abrieron mi comercio favorito en Ferrol, Mali Garnet, ubicada en la calle Coruña 7 bajo.

Al frente se encuentra Eugenia Romero Quintana, una joven emprendedora, que además de ser una gran trabajadora es una magnífica diseñadora de “joyitas” como yo las llamo, porque sin ser tan caras como las joyas, son piezas con diseños muy originales, que pueden dar un toque especial a cualquier look.

El nombre de Mali Garnet surgió ya hace 10 años, cuando abrió su cuenta de Instagram, se le ocurrió a su madre , es el nombre de una piedra , ya que empezó trabajando con piedras naturales.

Siempre le apasionó el mundo de la bisutería , así que decidió dedicarse al diseño. Gracias al apoyo incondicional de sus padres y su marido, abrió la tienda, de hecho toda la reforma del local la hicieron ellos.

En sus diseños utiliza principalmente plata y acero, sobre todo éste último por el buen resultado que da, al no perder color y brillo con su uso, también tiene otros complementos, como bolsos y una marca llamada Dávana, que es de sus padres, realizando todo artesanalmente.

Me encanta la tienda porque son piezas muy originales que siguen las últimas

tendencias, pero lo que más me gusta, es que se pueden personalizar y hacer por encargo, de modo que sean una pieza única. Podemos encontrar complementos para un evento o piezas más informales para usar a diario, con perlas, piedras naturales, abalorios…y con una gran variedad de colores.

Además está orientada a todas las edades, siendo un regalo perfecto también para las niñas, a mi hija de 10 años le encanta y uno de sus regalos de Comunión fue un conjunto de joyitas de Mali Garnet.

En esta época tan difícil y dura que nos ha tocado vivir, vemos cómo cierran locales y muchas personas pierden sus trabajos, es muy complicado para los pequeños comercios y también para la hostelería, de modo que cuando jóvenes emprendedores como Eugenia mantienen sus negocios en nuestras ciudades es bueno para todos apoyarlos.

Ahora me diréis que voy a terminar escribiendo que es ferrolana….pues habéis acertado.