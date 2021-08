Deportivo, Celta y Racing de Ferrol participarán en el V Torneo Sinde´s Cup

Los días 21 y 22 de agosto se disputará en el campo de Sinde (Narón) la quinta edición del prestigioso torneo juvenil que organiza muchacalidad.com, en colaboración con la SD O Val de Narón.

El torneo, que se disputa en formato de cuadrangular, contará en esta edición con una fase previa que se jugará el sábado 21. En ella tomarán parte cuatro de los equipos de Ferrolterra que competirán en la liga gallega juvenil. En jornada de mañana se enfrentarán en semifinales CD As Pontes vs Eume Deportivo y Galicia de Caranza vs SD O Val de Narón. En horario de tarde se disputará la final de consolación entre los perdedores de los partidos de la mañana y a continuación la final entre los ganadores, de donde saldrá el campeón de la fase previa que obtendrá como premio disputar la fase final.

La gran cita del torneo llegará el domingo 22 con la disputa de la fase final. En ella tomarán parte RC Deportivo La Coruña, Real Club Celta de Vigo, Racing C. Ferrol y el equipo que resulte campeón de la fase previa. La jornada dará comienzo a las 10:30 horas donde Racing de Ferrol y Deportivo dirimirán la primera semifinal y a continuación Celta y el campeón de la fase previa jugarán la segunda semifinal, a las 12:15 horas.

Ya en la jornada vespertina se disputarán los encuentros por el tercer y cuarto puesto, a las 17:30 horas, y la gran final que tendrá lugar a las 19:15 horas entre los ganadores de las dos semifinales de la mañana. La cita finalizará con la entrega de trofeos a todos los equipos participantes y al MVP (jugador más valioso) del torneo que será elegido por el comité técnico del torneo.

Aforo limitado

Un evento que sin duda contará, como ha venido siendo habitual en anteriores ediciones, con gran presencia de aficionados en las gradas de Sinde. Para ello y debido a las restricciones sanitarias el aforo será limitado cumpliendo las normas establecidas por la Xunta de Galicia y la RFGF para la celebración de este tipo de eventos en las fechas señaladas para la disputa del torneo.

Los pases para el torneo ya se pueden conseguir en venta anticipada a través los sites muchacalidad.com y futbolferrol.es y los mismos días de la celebración del torneo en el campo de Sinde, tan solo si el aforo no ha sido antes completado. Para acceder al recinto será necesario presentar el DNI o documento acreditativo legal.