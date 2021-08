El buque logístico de la US Navy «Robert E. Peary» en Ferrol para dar descanso a su tripulación

El buque logístico de la US Navy, USNS Robert E. Peary (T-AKE 5), se adentró a las once de la mañana de este lunes , día 2 de agosto, en la ría de Ferrol y atracó en el muelle 12 de Navantia, en una parada programada para dar descanso a su tripulación. después de un viaje de nueve días y diez horas procedente del puerto de Norfolk.Tiene prevista su salida este viernes, día 6.

El USNS Robert E. Peary (T-AKE-5) es un buque de carga seca clase Lewis y Clark de la Armada de los Estados Unidos . Es el cuarto barco de la Armada que lleva el nombre del explorador del Ártico , el contralmirante Robert E. Peary (1856-1920).

Trasvasa también municiones, pequeñas cantidades de combustible a otros buques durante su navegación y funciona además como un almacén general ya que también lleva a bordo repuestos.

Se botó el 27 de octubre de 2007. Sin embargo, la ceremonia de bautizo planeada tuvo que retrasarse debido a la interrupción local causada por los incendios forestales de octubre de 2007 en California . Entró en servicio en el año 2008 y se trata de una unidad de apoyo a los buques militares de la Armada de EE.UU.