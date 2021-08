Ortigueira-Agenda cultural del mes de agosto

El Concello de Ortigueira sigue recuperando su actividad cultural con un agosto cargado de propuestas de ocio para todos los públicos.

«A terceira edición do Festival de Habaneras e Canción Mariñeira, o ciclo musical «Seráns no Claustro» ou o outlet de comercio local son algunhas das iniciativas para este mes, todas elas, por suposto, adaptadas ás medidas e restricións vixentes ante a covid-19″ explica el concejal de Cultura, Juan Cao.

Dentro de la programación, el jueves 5 de agosto tendrá lugar en la biblioteca municipal de Ortigueira el espectáculo de teatro infantil «A viaxe de Mina» de Maio Creacións. El acceso será gratuito para todas las personas con previa inscripción en el centro.

Los jardines del claustro, el Cantón y el teatro da Beneficencia acogerán el sábado 7 la tercera edición del Festival de Habaneras e Canción Mariñeira, organizada por la Asociación con el mismo nombre y con la colaboración del Concello.

A las 13:00 horas comenzará el evento en el claustro del Concello, con la actuación de Os Tabernícolas Ferroláns, que también animarán las calles a las 14:00 y 19:00 horas. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, será la tradicional caracterización de época en el Cantón. El broche final a la jornada lo pondrá Sons de Celeiro y la Coral Polifónica Ortegana a las 20:30 horas en el teatro da Beneficencia. Las entradas podrán retirarse 45 minutos antes del inicio, con un máximo de cuatro por persona.

Continuará la agenda los días sábado 7 y domingo 8 en los jardines del Malecón, que serán el escenario de un outlet de comercio local organizado por ACO Ortigueira en colaboración con el Concello. En el evento participarán 12 establecimientos socios del organismo.

El encuentro contará además con diversas actividades musicales e infantiles que comenzarán el sábado a las 11:30 horas con el pasacalle de la Escola de Gaitas de Ortigueira, que finalizará con la llegada al outlet. La sesión vermut de las 14:00 horas correrá a cargo de Tokayos. Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el espectáculo infantil de Vero Rilo «Outra vez!» una narración oral para público familiar que durará 50 minutos.

El domingo el outlet contará con el pasacalle de la Banda de Música de Ortigueira y sa las 14:00 horas sesión vermut, de nuevo con Tokayos. A las 17:00 horas tendrá lugar «Larilandia» iniciativa con actividades de globoflexia, juegos musicales y baile para los más pequeños y pequeñas.

Con motivo de la celebración de este outlet, el Concello decorará las entradas de los establecimientos que no puedan asistir a este para crear ambiente e impulsar el comercio local que no se encuentre en el Malecón. «A iniciativa está a ter moi boa aceptación entre os negocios do municipio» indicó el concejal de Cultura, Juan Cao.

El viernes 13 a las 20:30 horas tendrá lugar en el Teatro da Beneficencia la presentación del libro «Antología de artículos Julio Dávila Díaz» a cargo de su editor, José Manuel Suárez Sandomingo. En el acto intervendrán también Laureano García y Laureano Dávila. Esta publicación recopila parte de la obra periodística de uno de los escritores e investigadores más destacados de la comarca de Ortegal. El aforo del acto será limitado.

La programación continuará el sábado 14 en los jardines del claustro del Concello con el ciclo «Seráns no Claustro» que ofrecerá a las 20:30 horas el concierto de Aló Django y Handle With Swing. El ciclo continuará el sábado 21 a las 20:30 horas con la actuación de Duellist y finalizará el sábado 28 con Ensamble Iulius XIII. El acceso a los diferentes shows será gratuito con aforo limitado.

Por otra parte, el Aula CeMIT acogerá el jueves 26 y viernes 27 el taller «Steam: derrubando estereotipos» destinado a los niños del municipio de entre 8 y 15 años de edad. Las personas interesadas en participar deberán apuntarse llamando al teléfono 981 40 25 33 o enviando un correo a cemit.ortigueira@xunta.gal.

El Concello dará a conocer el patrimonio ortegano con visitas, georutas, actividades de senderismo y talleres infantiles

Dentro de la programación de verano, el Concello de Ortigueira, a través del departamento de Turismo y el Centro de Interpretación, organiza diversas actividades que pretenden promocionar y poner en valor el patrimonio del municipio entre los vecinos

Así pues, los martes y jueves de agosto se desenvolverán visitas al Teatro da Beneficencia y al molino de viento del Campo da Torre.

Dentro de las propuestas truísticas se llevarán a cabo las georutas de los Penidos (13 de agosto) y de los volcanes (6 y 20 de agosto). Así mismo también se llevarán a cabo actividades de senderismo por O Casón (14 de agosto y 4 de septiembre), los acantilados de Loiba (7 de agosto), serra de A Faladoira (28 de agosto) y acantilados de Espasante (21 de agosto).

Por último, se llevarán a cabo talleres dirigidos a la juventud de entre 6 y 11 años de arte (4 de agosto), arqueología (18 de agosto) y etnografía (13 de agosto).

Todas estas actividades serán gratuitas y cuentan con el apoyo de la Diputación da A Coruña y del Centro de Atención Pastoral de Ortigueira.

Para participar en ellas habrá que inscribirse en los teléfonos 981 40 00 00 y 981 42 20 89.

Las diferentes iniciativas contarán con las medidas necesarias ante la covid-19 y su celebración estará siempre sujeta a la evolución de la situación epidemiológica.