Ángel continuará en el Café Candelas O Parrulo “B”

Quedan pocos días para que el Café Candelas O Parrulo “B” le toque #VolverAEmpezar con su pretemporada para preparar la Segunda División “B” y en el equipo no podía faltar el capitán Ángel Padín.

Esta será la octava temporada del capitán del filial en la entidad y ha vivido toda la evolución del equipo en estas temporadas, desde sus inicios en la categoría provincial hasta llegar a la Segunda División “B”, quedándose a un paso en la última temporada de disputar las eliminatorias por el ascenso a la Segunda División.

Sus obligaciones laborales han impedido que esté en la pretemporada del primer equipo y desde el club quieren agradecerle que continúe en el filial una temporada más, aportando su experiencia y seguridad bajo palos.

¿Qué balance haces de esta última temporada con el filial?

Ha sido una temporada fantástica, veníamos de conseguir un ascenso muy bonito con un grupo fantástico y que había dejado el listón alto pero desde el primer momento hemos visto que podíamos superarlo, y semana a semana íbamos mejorando, consiguiendo resultados positivos, y al final llegamos a la última jornada con opciones de meternos en playoff, o sea que prácticamente inmejorable.

¿Te esperabas poder pelear por el playoff de ascenso hasta la última jornada?

Nunca lo teníamos como un objetivo prioritario, empezamos la temporada con el objetivo de salvar la categoría y poco a poco nos íbamos viendo arriba en la clasificación. No teníamos la presión de llegar a ese playoff, pero a medida que las jornadas avanzaban y nos manteníamos en la pelea nos lo íbamos creyendo. Al fin y al cabo, el hecho de jugar un playoff te da un plus de motivación y ayudó a que estuviésemos ahí hasta el final.

¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada en el filial?

Siempre busco aportar lo máximo, no solo a nivel deportivo. Intentaré aportar también siempre una actitud positiva porque al final las temporadas son muy largas, habrá momentos buenos y malos, y en los malos siempre es bueno mantenerse positivo.

¿Cuáles son tus objetivos personales en esta nueva temporada?

Prefiero no ponerme objetivos a largo plazo. Busco siempre ir poco a poco e intentar dar la mejor versión para ayudar al equipo. Además, como ya hablé con el club, esta temporada será un tanto atípica para mí porque por motivos laborales y personales no podré estar en plena disposición como me gustaría, pero siempre buscare semana a semana dar lo mejor de mí.

¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

Creo que cada vez más, y en especial estos dos años, están reconociendo el valor del esfuerzo y buen hacer que está haciendo el club y los jugadores con el filial, y eso es de agradecer. Por lo tanto, me gustaría que siguiesen animando, confiando en nosotros y viniendo a ver los partidos siempre que puedan, ya que ayuda a que la gente esté motivada y crezca la ilusión de los jugadores para aportar también al primer equipo cuando así lo necesiten.