Ferrol-El Grupo Popular afirma «los planes express» de Mato sirven solo para maquillar el lamentable estado de las calles

Los concejales del Grupo Popular Alejandro Padilla y José Tomé lamentaron que «la incapacidad de gestión del gobierno de Ángel Mato perjudique gravemente a los ferrolanos debido al mal estado en el que se encuentran calles y viales tanto de la zona urbana como del rural»

«La solución de Mato son «planes exprés» para tapar su nefasta gestión y falta de planificación, planes de unos días que no solucionan los verdaderos los problemas derivados de la falta de mantenimiento diario de la ciudad de los que el único responsable es el alcalde»

«Durante dos años Ángel Mato ha estado cobrando el rodaje a todos los ferrolanos pero ese dinero no lo ha invertido en un verdadero plan de mantenimiento de nuestras calles. Solo sabe parchear y poner vallas en la ciudad, una solución sinsentido que solo sirve para maquillar el lamentable estado de las calles y a la vista está en los presupuestos» «Un alcalde preocupado por el estado de Ferrol incrementaría la partida destinada a baches en vez de subir un 350% la de atenciones protocolarias» advirtió.

«Es una demostración de que a Ángel Mato solo le importa Ángel Mato y que los vecinos a los que representa son un asunto secundario» «Lamentablemente Ferrol tiene un gobierno sin cabeza, desbordado, que trabaja a golpe de improvisación, que no tiene proyecto de ciudad y al que solo le importa quedar bien con sus socios virtuales BNG y FeC, mientras los ferrolanos pagamos su incapacidad para gestionar» afirmó Alejandro Padilla.

Dejadez absoluta

«Los baches proliferan tanto en la zona urbana como en el rural» “Vayas por donde vayas todo son baches, socavones y tramos de viales y aceras hundidos, es un peligro para peatones y conductores» alertó el concejal José Tomé. «Por eso, no es de extrañar que el Concello de Ferrol reciba habitualmente solicitudes de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de vecinos que se caen en las calles debido al mal estado de las mismas»

«Así instamos a un mantenimiento constante de los viales. Pedimos que se adjudique este contrato y se incremente su importe, ya que tiene el mismo presupuesto que en el 2015 y se pretende prorrogar hasta el 2025» «El contrato recoge en el pliego que cuando finalice la partida anual consignada cesarán los trabajos, por lo que nos preguntamos qué pasará si se gasta en los primeros meses del año»

«Si en la zona urbana el estado de las calles es lamentable, para la situación en el rural no encontramos calificativos», afirmó el popular «Consideramos que no es de recibo hacer obras faraónicas y dejar a la ciudad sin atender sus necesidades más básicas» “Solicitamos un plan de mantenimiento de viales y pistas exclusivo para la zona rural, además de los POS de la Diputación» «los vecinos del rural no se merecen este trato discriminatorio que sufren por parte del gobierno de Mato al que instamos a trabajar y a no cerrar por vacaciones» concluyó el concejal José Tomé.