Neda-El Concello saca a licitación obras de pavimentación por más de 163.000 euros

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, ha informado en la mañana de este jueves, día 5 de agosto, que el Concello acaba sacar a contratación diferentes obras de acondicionamiento de caminos por un importe superior a 163.000 euros.

Las intervenciones se financiarán con cargo al POS+2021 de la Diputación de A Coruña, y permitirán avanzar en la mejora del firme de la red vial municipal. En concreto, las actuaciones incluyen la pavimentación de las carreteras Rabadeña-Fábrica do Monte, por un importe de 45.007,54 euros; do camiño do Vilar (Casadelos), desde el cruce de la ascensión al monte Ancos y al cruce de Forxá hasta San Antonio, con una inversión de 55.977,59 euros, y el Camino de Alcallás-Cruz do Pouso, en el tramo en Mourela do Medio, desde el cruce de bajada de Mosteirón hasta el cruce de Cruz do Pouso con el vial autonómico AC-862, por un importe de 62.094,65 euros.

El período de ejecución de cada una de las intervenciones es de 2 meses. En esta línea, las empresas interesadas en optar a los contratos podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de agosto y consultar la documentación en la plataforma de contratación del sector público.

De esta forma, el Concello busca mejorar el estado de los viales, que se han deteriorado por el paso del tiempo y el intenso tráfico que soportan, así como por los efectos del continuo tráfico de vehículos dedicados al transporte de madera