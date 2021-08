Álex Naveira continuará en el Café Candelas O Parrulo “B”

El Café Candelas O Parrulo “B” continúa tomando forma en esta nueva temporada donde le tocará volver a empezar en la Segunda División “B”, con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en la categoría de bronce, en un equipo en el que continuará el jugador Álex Naveira.

Álex Naveira es uno de los jugadores que lleva toda la vida defendiendo los colores de O Parrulo Ferrol, tras ser formado en su Escuela de Fútbol Sala, pasando por todas sus categorías, con un breve inciso por motivos de estudios, regresó a la entidad para formar parte del filial y vivir sus últimos éxitos como el ascenso a la Segunda División “B” y, en esta última temporada, pelear hasta la última jornada para intentar clasificarse para las eliminatorias por el ascenso a Segunda División.

En esta temporada volverá a formar parte del Café Candelas O Parrulo “B” y no lo podrá hacer en el primer equipo debido a sus obligaciones laborales, por lo que desde la entidad le agradecen su esfuerzo por querer continuar.

¿Qué balance haces de esta última temporada con el filial?

Ha sido una temporada atípica por culpa de la pandemia, pero en la cual nos hemos sentido privilegiados por poder seguir haciendo lo que nos gustaba. En cuanto al equipo, hemos peleado de tú a tú contra todos los equipos y es con lo que me quedo.

¿Te esperabas poder pelear por el playoff de ascenso hasta la última jornada?

Al principio de temporada dije que nuestro objetivo tenía que ser pelear por ascender y así ha sido.

¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada en el filial?

Siempre y cuando mi vida laboral me lo permita intentare ser uno más y transmitir tranquilidad y confianza al grupo, que este año será más joven todavía.

¿Cuáles son tus objetivos personales en esta nueva temporada?

Me reitero en lo que dije antes. Mi prioridad es mi desarrollo personal y laboral y tengo ganas de seguir creciendo fuera de casa. He hablado con Testa y con el club y mientras continúe trabajando en Ferrol me he comprometido con ellos a echar una mano en la pista, así que mi objetivo personal creo que será ayudar todo lo que pueda mientras siga aquí.

¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

Nunca es fácil reponerse de un descenso, pero que sigan confiando y animando tanto al primer equipo como al filial, que seguro que disfrutarán de muchas alegrías en A Malata. Han demostrado que si hay una afición que cree esa es la nuestra y espero que sigan haciéndolo muchos años más.