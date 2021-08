Ares-Éxito de la «Tarde Cultural» en el Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro

Este pasado 6 de agosto se celebró con gran éxito la conferencia sobre Mariana de Neoburgo, organizada por los Amigos del Monasterio de Santa Catalina de Montefaro. La ponente fue la historiadora María Fidalgo Casares, miembro de la Academia Andaluza de la Historia y muy enraizada familiarmente con la comarca.

La conferencia cuyo título fue “Mariana de Neoburgo la reina que desembarcó a los pies del monasterio de Santa Catalina” despertó una gran expectación, y llenó el aforo permitido. Fue necesario e inscribirse por el reglamento Covid, y decenas de solicitudes fueron rechazadas al haberse completado el cupo. Acudieron al acto Julio Iglesias, alcalde de Ares y la Concejal de Patrimonio Lucia Blanco

La doctora María Fidalgo fue presentada por Rogelio Pérez Varela, vocal de la Asociación que después de repasar el brillante currículum de la ponente dedicó unas palabras a alabar el tesón en el trabajo y la pasión y el rigor histórico con el que aborda sus investigaciones, muchas de ellas ligadas a Ferrolterra.

Exposición de Maria Fidalgo

Comenzó la exposición María Fidalgo poniendo sobre la mesa las peculiares circunstancias del casamiento de Mariana de Neoburgo con Carlos II el Hechizado. Citó a Guillermo Escrigas, uno de los documentalistas más importantes del país, autor del libro “Viaje de Mariana de Neoburgo por Galicia”, editado en 1998, que fue en el que se basó para aportar interesantes datos sobre el mismo. Insistió en que la llegada de Mariana a Galicia no fue solo una anécdota, sino que importantes cuestiones adyacentes ponían en valor esta circunstancia. Ratificó la leyenda de “O Cú da Raíña”. Según afirmó “Las leyendas no salen de la nada. Tuvo que haber algo que la motivara porque es algo demasiado específico y la tradición oral así lo recoge”

Fidalgo hizo un repaso de los Austrias hasta llegar a la figura de Mariana mediante imágenes que ilustraron una exposición repleta de anécdotas y erudición.

Por último los asistentes al acto pudieron contemplar el retrato localizado por la historiadora en Mugardos de la reina Mariana durante su estancia en la villa en 1690.

Política cultural del concello de Ares

El Concello de Ares pese a tener que imponer las limitaciones Covid está consiguiendo aforos completos en diferentes actividades como el cine de Verano, actuaciones musicales como la banda lucense de indie pop rock, Forget La France o Nodo Norte, o showcooking como Ares Ultramarino. Asimismo fue muy visitado el stand de promoción de Ares Indiano Equiocio 2021. La Conferencia de Mariana de Neoburgo fue especialmente destacada por su nivel expositivo.

Por su parte, la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, de índole cultural y recreativa, tiene como fines la recuperación, mantenimiento y divulgación cultural e histórico artístico de dicho Monasterio. Entre sus últimas actividades han destacado la Ruta de las fuentes y lavaderos de Cervás, la Observación astronómica en el Monasterio de Santa Catalina o una reciente Tarde musical. La Tarde Cultural con María Fidalgo fue un éxito rotundo.

Tras la Conferencia, se obsequió a la ponente con un trofeo conmemorativo que recibió con gran agrado. La presidente, María Celsa Formoso no pudo asistir por estar en el extranjero y Rogelio López la representó y afirmó “ Es un lujo para nosotros recibir a María Fidalgo y la emplazamos a que vuelva a colaborar con nosotros en cuanto sea posible”, a lo que ella correspondió aceptando la invitación y comprometiéndose a una próxima intervención. Según manifestó a Galicia Ártabra… “El Monasterio de Santa Catalina es un lugar muy especial, de grandes valores artísticos e históricos y donde me he sentido muy bien acogida. Repetiré muy muy pronto, incluso este mismo año”