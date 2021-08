Traslado a las comarcas del Eume y Betanzos del estado de tramitación de las solicitudes eólicas

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, trasladó este martes, día 10 de agosto, a los residentes de las comarcas del Eume y Betanzos el estado de tramitación de las solicitudes eólicas. Lo hizo en una reunión en la Delegación del Gobierno con representantes de los residentes en Monfero, Oza-Cesuras, Paderne, Cabanas, Aranga, Coirós y Mesía.

José Miñones escuchó las inquietudes y preocupación de las entidades. A continuación, trasladó la información sobre el estado actual de tramitación de los diferentes proyectos eólicos en la zona y comprometió comunicación fluida durante todo el proceso.

El delegado del Gobierno apostó por respetar los intereses vecinales al tiempo que llega la transición energética hacia fuentes limpias. El Ejecutivo trabaja en la actualidad con la Xunta para una tramitación coordinada y con todas las garantías

En el encuentro estuvieron representadas las siguientes entidades: Plataforma Monfero Di Non (Monfero e Paderne), Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo (Aranga, Coirós e Oza-Cesuras), Asociación Amigos do Mosteiro (Monfero), Asociación de Veciños de Taboada (Monfero), Asociación Rural Contemporánea (Monfero), Asociación de Mulleres Rurais San Fiz (Monfero), Asociación A-Legre (Oza-Cesuras e Mesía) y Cabanas Di Non (Cabanas)