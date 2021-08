Ferrol-El BNG «observa la desidia» con la que el gobierno local trata «al tejido cultural de la ciudad»

«Desde el grupo municipal del BNG observamos la desidia con que este gobierno trata al tejido cultural de esta ciudad. Después de que la empresa Andar Producciones y promotores de Nachiños Fest denunciase públicamente el trato de este gobierno local con el festival, creemos que es necesario, que se tiene que apostar más por aquellas iniciativas dentro de nuestra ciudad que ayuden a dinamizarla»

«Lo que no se puede permitir es que, si ya no se le da ningún tipo de apoyo, se contraprogramen actuaciones, Ferrol no anda sobrada de iniciativas juveniles que apuesten por nuestra ciudad, por lo que es importante apoyarlas»

La concejal María do Mar López pone en relieve lo sucedido estos últimos meses con el ciclo de música Jazz na Ría, que este año se ubicó en los Concellos vecinos de Narón y Neda. «Hay iniciativas en esta ciudad que funcionaron y funcionan muy bien y hay que apoyarlos, como es el caso de Nachiños Fest y el Festival de Artes Escénicas Fóra do Mapa, del que hasta el comienzo de la pandemia tuvo unos resultados excelentes y ahora poco o nada sabemos de lo que este gobierno va a hacer»

Dentro de escasos días comienzan las fiestas de nuestra ciudad, «una ciudad que tiene una gran y diversa labor cultural pero que no se ve reflejado en su programación de fiestas». «Solo hay un día para dar cabida a los grupos locales, y con un número escaso de dos»

«Esta crisis sanitaria que desarrolló en una crisis económica y también sociológica hace que esta ciudad necesite de un balón de oxígeno que nos haga disfrutar de lo nuestro y nos lo de a conocer»

«Desde la concelleria de Cultura tiene que estar informada de todas las iniciativas que haya en nuestra ciudad, así como también volcarse más con el trabajo de los más jóvenes, apoyarlos institucionalmente y seguir apostando por todos los colectivos que apuestan por hacer cosas en nuestra ciudad y que están dando muy buenos resultados»