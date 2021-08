Cariño-«Ningures» de Teatro Ó Cubo en la 3ª jornada de la Mostra de Teatro Galego

Este miércoles 11 de agosto, la compañía Teatro Ó Cubo protagonizó la tercera jornada de la XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño. A las 12 horas, en el Auditorio Municipal, representó su obra «Ningures» dirigida a un público familiar e infantil a partir de seis años.

A través del humor, la danza, la manipulación de objetos y el teatro físico, Teatro Ó Cubo lanza su cuarta producción, marcada por una nueva estética y diálogo con el público infantil y familiar. Una pieza que ahonda en las metas y frustraciones, en los propios retos, en los encuentros y desencuentros y en los miedos que nos paralizan, poniendo en valor la amistad, el fracaso como parte del camino y el respeto por la diversidad de cada uno. Un viaje por la vida misma.

Este jueves, día 12 de agosto, a las 12 horas en el Auditorio Municipal será el turno para Teatro Ghazafelhos con «Rubicundo» El aforo es limitado y las entradas se podrán adquirir en el propio Auditorio. A las 20:30 horas, en la Praza do Campín, Paulo Maestro presentará su «Ritual poético do fauno do orballo»

Programación en la web del evento https://www.mostrateatrocarino.gal/programa-2021/

XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño

La XLII Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, se celebra del 8 al 20 de agosto y un año más no falta a su cita. Las mejores compañías teatrales de público infantil y adulto actuarán durante dos semanas en diferentes espacios del municipio: El auditorio municipal, la Praza do Campín, espacios al aire libre en las parroquias y de modo itinerante por las calles del municipio.

El teatro en la calle, en la Praza do Campín, seguirá siendo gratuito pero, al igual que el año pasado, se desarrollará en un recinto cerrado al aire libre para el que se necesitará reservar entrada para acceder.

Precios

Los precios para las obras que se representarán en el auditorio son de 1 euro para el teatro infantil y 5 euros para el adulto. Hay disponible un bono de 20 euros que permite la entrada a todas las funciones de la noche. Para las obras al aire libre es necesario reservar en www.reservas.gal ya que el aforo es limitado.

Protocolo sanitario

El Concello ha vuelto a tomar las mismas medidas organizativas que tan bien funcionaron en la anterior edición: la Mostra durará dos semanas en lugar de una con el objetivo de reducir el número de funciones diarias para evitar aglomeraciones y facilitar la desinfección de los espacios.

Será obligatorio usar la mascarilla en los espectáculos, durante todo el tiempo que se permanezca dentro de las instalaciones. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para el público y una empresa especializada certificará la limpieza y desinfección de los espacios.

El personal acomodador se encargará de colocar a los asistentes y en los espacios de representación se instalarán carteles con las instrucciones a seguir.

Además, el aforo del auditorio estará reducido y se restringirá el acceso a todas aquellas personas que presenten algún síntoma compatible con la COVID-19: fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc