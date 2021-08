Agenda (Ferrol y zona norte), jueves, 12 de agosto

–Quedan 141 días para finalizar el año.

–Día Internacional de la Juventud.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Alejandro el Carbonero, Patrono de los carboneros. Agilberta, Aniceto, Fotino. Sergio, Esteban, confesores; Casiano, Herculano, Muredac, obispos; Euplo, Félix, Felicísimo, Gerardo, Hilaria, Juan, Gratiliano, Felicísima, Macario, Julián, mártires; Porcario, Segene, abades.

–Tal día como hoy

1829.-Nació en Ferrol Manuel Carballo Goyos. Cruz Laureada de primera clase.

1888.- En Barcelona se crea el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y se celebra su primer congreso.

1909.- En España se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol.

1975.- El militante nacionalista Moncho Reboiras muere a tiros por la de la policía armada en un portal de la calle de la Tierra.

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día parcialmente nublado. Habrá una temperatura máxima de 23º y una mínima de 17º. Lluvia probable 10 % durante la noche. Humedad 82 %. Viento ligero, de 3 a 16 km/h.

El sol sale a las 7,35 horas. Se pone a las 21.40 h.

DONANTES DE SANGRE

–La unidad móvil se encuentra este jueves en Pontedeume, en la alameda de Raxoi. De 10.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EN LO POLÍTICO

-A las 19.30 horas en la plaza de Armas la UPG convoca un acto en homenaje de recuerdo a Moncho Reboiras. Intervendrán Iria Carreira. Secretaria Xeral de la UMG. Diputada en el Parlamento Galego y el también Parlamentario Galego Ramón Fernández “Mon”. Néstor Rego, Secretario Xeral de la UPG y Diputado en el Congreso cerrará el turno de intervenciones.

Se contará también con la actuación musical de Lucía César Veloso y Manolo Dopico

FESTIVAL JAZZ NA RÍA ( Narón-Neda)

Este viernes a las 21.00 horas en el Parque de Freixeiro, en Narón actuación de la «Orquestra Galega de liberación» formada por un grupo de 17 músicos residentes en Galicia reunidos en torno a la música de vanguardia.

El sábado,a las 13.00 horas en la «Ribeira de San Nicolás», en Neda, concierto de «Aló Diango«. Un proyecto gallego formado en 2008 que busca la inspiración en el jazz y en la música de los gitanos manouche centroeuropeos: o llamado gypsy swing, un estilo lírico, alegre y acústico cuxy máximo representante es el mítico guitarrista Django Reinhardt.

A las 21.30 horas en el Parque de Freixeiro, en Narón, actuación de «Lucía Rey Trío».(Lucía Rey (piano) Fernando Lamas (batería) Ander García (contrabajo).

A las 23.30 horas, en el mismo escenario Cuarteto da Terra de Baldo Martínez será el encargado de cerrar la programación de esta 5ª edición con una propuesta concebida por el contrabajista ferrolano Baldo Martínez, con 40 años de trayectoria profesional y posicionado cómo uno de los músicos más representativos del jazz contemporáneo estatal.

Las entradas para acudir al festival son gratuitas hasta completar aforo. La organización recomienda llegar con antelación, seguir las indicaciones del personal, no quitar la máscara en ningún momento, reducir todo lo posible el contacto con las demás personas asistentes, y no acudir en caso de haber estado en contacto con algún positivo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta el 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

–Reabierto el Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella. El Museo abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

–En la galería de arte Enrique Vázquez, Sánchez Barcaiztegui, 11, exposición » Horizonte» de Mergelina González-Robatto.

–En el Museo Naval exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la guerra de minas en la Armada a lo largo de la historia, y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas “Bidasoa”, el primer buque de medidas contraminas.

La muestra se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, al objeto de conmemorar el 75 Aniversario de la Fuerza de Medidas Contraminas (1946-2021) de la Armada.

Asimismo la exposición se complementa con la sala de armas submarinas, artillería y tiro naval, donde se exponen minas y maquetas de dragaminas.

La exposición puede ser visitada, en el horario habitual del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

En Neda

-La Casa das Palmeiras acoge hasta el 16 de agosto una exposición con 21 de las 112 imágenes presentadas al primer Concurso de Fotografía Digital «O Camiño Inglés», convocado por la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y la Asociación para la Promoción del Camino Inglés.

En Cedeira

-En el Palacete Municipal Jane Danko presenta una exposición de su obra artística hasta el día 15 de agosto. La pintora estará presente en el Palacete, a disposición de los visitantes, todos los días de la semana desde las 17 hasta las 20:30 h, o por cita previa.

EN NARÓN

–A las 10.30 horas , en la sala de prensa del concello, presentación de la representación de la obra “Elemental”. Asisten la concejal de Ensino e Bibliotecas, Mercedes Taibo, y Patricia Romero, integrante de la directiva de la AVV Altea, de Xuvia.

EN CARIÑO

Mostra de teatro

Este jueves, día 12 de agosto, a las 12 horas en el Auditorio Municipal será el turno para Teatro Ghazafelhos con «Rubicundo» El aforo es limitado y las entradas se podrán adquirir en el propio Auditorio.

A las 20:30 horas, en la Praza do Campín, Paulo Maestro presentará su «Ritual poético do fauno do orballo»

EN PONTEDEUME

-11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, visitas al castillo de Andrade limitadas a un aforo de 10 personas cumpliendo las indicaciones a cargo del responsable de atención turística.