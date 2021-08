Narón-Subvencións para impulsar os proyectos «Narón, mar aberto» e «Mergullando no litoral de Narón»

O Concello de Narón recibiu dúas subvencións da Consellería do Mar, ó abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo para os proxectos «Mergullando no litoral de Narón» e «Narón, mar aberto»

O concelleiro de Promoción Económica, David Pita, explicou que o GALP Golfo Ártabro Norte respaldou estes dous proxectos impulsados dende o consistorio e que recibirán axudas por importe conxunto de 37.541,65 euros, que se abonarían nas partidas correspondentes en dúas anualidades.

En canto ó proxecto «Mergullando no litoral de Narón» o proxecto a levar a cabo suporá un investimento de 26.530 euros, dos que se subvencionarán 23.877 euros, 11.925 este ano e os restantes 11.952 durante o exercicio de 2022.

Pita indicou que se trata dunha iniciativa que ten por obxecto reforzar o papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais, tal e como figura na convocatoria.

Así mesmo, a través deste proxecto fomentarase o crecemento económico, a inclusión social, a creación do emprego e o apoio á empregabilidade dependentes da pesca e acuicultura.

Con esta finalidade, deseñarase unha imaxe do proxecto, realizarase un vídeo para poñer en valor os produtos da ría de Ferrol e outro sobre o espazo Rede Natura 2000-Costa de Narón e convocaranse cursos formativos para impulsar a creación de empresas no marco da economía azul sostible, sobre trazabilidade e etiquetado ao consumidor final, de Liños Mariños e sobre medio ambiente e sostibilidade.

A maiores, tamén con cargo a este mesmo proxecto, o vindeiro ano programaranse unhas xornadas divulgativas sobre a evolución do sector costeiro de Narón como consecuencia do aumento do nivel do mar e tamén un curso de formación sobre análises de perigos e puntos de control críticos.

Ademais, indicou o edil de Promoción Económica, «a través do proxecto «Narón, mar aberto», tamén apostaremos por poñer en valor, crear emprego e atraer xóvenes e promocionar a innovación en todas as fases da cadea de subministración dos produtos de pesca e acuicultura, fomentando o crecemento económico, a inclusión social, a creación do emprego…»

Neste caso trátase dunha proposta orzamentada en 19.520,93 euros, para a que o Concello recibirá unha subvención de 13.664,65 euros, 4.644,10 este ano e os restantes 9.020,55 durante 2022

Actividades vencelladas coa exploración de aves mariñas na Costa Ártabra, un obradoiro para escoller, preparar, limpar e cociñar os produtos do mar e outro de tapas e pinchos con produtos do mar, así como a exaltación da ameixa da ría e do percebe da zona costeira do Val, en Narón, forman parte das iniciativas a levar a cabo.