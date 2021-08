Ortigueira-Estudio de nuevas vías que impulsen y promocionen el Camino del Mar

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, se reunió esta semana con el presidente de la Asociación do Camiño do Mar, Manuel Vicente, para estudiar nuevas vías de colaboración que contribuyan a seguir impulsando y promocionando esta ruta.

En el encuentro, Manuel Vicente informó de que el itinerario ya cuenta con el reconocimiento del Cabildo de la catedral de Santiago «máxima autoridade eclesiástica» según el mismo reconoció y que, así pues «xa é a efectos prácticos unha ruta xacobea, polo tanto, as persoas que a transiten poderán selar a súa credencial de peregrinación nos diferentes municipios polos que transcorre para logo obter a Compostela á súa chegada a Santiago» destacó.

Ante esta premisa, solicitó el apoyo del Concello para colaborar en la creación de un sello para que los peregrinos y peregrinas puedan incluir en su credencial a su paso por Ortigueira.

El regidor del municipio, Juan Penabad Muras, comprometió el apoyo municipal en esta materia. «Un selo que debería ademais ser distribuído non só no Concello, senón no comercio local e establecementos hostaleiros, involucrando a toda a veciñanza no Camiño, creando conciencia da súa existencia, esencial para que as xeracións máis novas o coñezan e sigan transmitíndoo ás que veñen» explicó señalando que la ruta «é unha parte do patrimonio inmaterial do concello e dos outros municipios polos que pasa»

Tanto el regidor como el presidente de la entidad coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un trabajo conjunto para visibilizar un itinerario «que segue a ser descoñecido por moitas persoas». Penabad Muras transmitió en la reunión la posibilidad de abrir en el futuro una oficina del peregrino para ofrecer a las personas que se acerquen al municipio la oportunidad de conocer esta ruta y a aquellos que la están recorriendo la posibilidad de obtener más información.

Penabad Muras también informó a Manuel Vicente de que desde el Concello ya se instó a la Xunta a que incluya el Camino del Mar como ruta xacobea, e insistirá para que sea una realidad, una acción que permitirá dar gran impulso informativo y reconocimiento a este itinerario de peregrinación.