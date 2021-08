En Cabanas-Presentación de “Despertarás Mañana” en el Club Naútico La Penela

(María Fidalgo Casares-gráficas Niko Sánchez)-«Despertarás Mañana» de Miguel Castro Pereiro (*) se presentó con éxito este jueves en un día espléndido en La Penela de Cabanas coincidiendo con el aniversario del Desastre de Annual, presente en la novela.

Las limitaciones del Covid y el estricto protocolo impuesto en el Club ubicó el acto en la zona deportiva al aire libre, lo que permitió acoger una gran afluencia.

El autor es ferrolano, aunque reside en Madrid desde hace 8 años y se confiesa apasionado de la historia desde niño. Desde muy joven siempre tuvo inclinación hacia la lectura y escritura y llegó a escribir pequeñas obras de teatro familiares. Profesionalmente quería ser misionero, bombero o soldado y eligió esto último. Hoy afronta su primera gran obra literaria «Despertarás mañana«.

Un libro que “lleva en su cabeza” más de 20 años. Un tiempo que ha aprovechado para estudiar Historia, documentarse, leer muchos artículos, documentos oficiales y correspondencia real entre diferentes personajes. Pese a que la portada no lo parezca, es una novela histórica contada a través de Fernando Garrido, un oficial del ejército republicano que espera su condena encerrado en los muros del castillo de Montjuic.

El recurso narrativo empleado es el diario epistolar enhebrado con flashbacks. Alfonso XIII, el general Silvestre, políticos como Lluis Companys, su esposa Carmen, su mejor amigo Pepe, personajes ficticios y reales van articulando un fresco de la España desde la Guerra de Marruecos a la Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y Guerra civil. “Un diario que es como una larga carta.”

Unas cartas que el autor trató de que estuvieran escritas como las escribiría un hombre de los años 30.

La presentación

Abrió el acto la nueva presidente del CN La Penela Bárbara Pérez Lorente que pese a su reciente nombramiento ya ha presentado dos actos culturales de relieve. Agradeció al autor que presentara su obra en la sede del Club y le deseó mucho éxito.

Estuvo acompañado también en la mesa por Paula Sánchez y el abogado Gómez Gallardo que tuvieron breves intervenciones. Ambos reflexionaron sobre la inadecuada enseñanza de la Historia reciente de España.

Paula Sánchez que aportaba a la presentación “ conocer al autor desde niño” destacó dos partes en la novela: la parte histórica y el gran trabajo de documentación que hay detrás del libro, “La novela despertó mi interés por conocer más Historia«. Por otra, señaló la parte humana, “En el fondo de toda historia tiene que haber personas, sentimientos.” “No es una historia de buenos y malos”.

Antonio Gómez Gallardo, con solvencia y aplomo diseccionó la novela y alabó su amenidad y su capacidad de enganchar al lector al hilvanar el relato a través de las historias de los personajes. “Es una obra que se defiende a sí misma» sentenció Gómez Gallardo.

Miguel Castro Pereiro, el autor

“Las experiencias te van dando una pátina especial. Se puede decir que esta novela la he escrito yo, pero también todas las personas que he conocido.” “Esta historia es parte de mi vida, pero también de la de todos vosotros” – se dirigió con afecto al auditorio Castro Pereiro. “El tronco del libro es la historia, pero las ramas que dan frondosidad a la novela son los personajes, pequeñas ruedas gracias a las cuales se movieron los grandes acontecimientos de la Historia.”

“Siempre me he preocupado por conocer las vivencias de esos personajes que pueden pasar desapercibidos, pero que conforman una parte fundamental de los hechos«- continuó. Esta curiosidad por “arañar lo personal de cada uno” le ha llevado a intentar tratar cada personaje con un nivel de detalle muy riguroso y gran sensibilidad.

Miguel Castro fue desgranando algunos aspectos de la novela, comenzando por los más históricos como el Desastre de Annual y Alzamiento de Barcelona. “Mi protagonista, Fernando, vive el 18 de julio en el Palacio de Capitanía. Se podrían escribir muchísimos libros sólo con lo que sucedió en Barcelona”. “He procurado ser

estrictamente fiel y no me he querido posicionar en ninguno de los dos bandos”.

Una historia de personas buenas

Junto a ello, el autor hizo hincapié en las relaciones personales “Mi libro no es un tratado de Historia, sino una historia de personas buenas.” “Más allá de rojos y azules, en general la gente, durante la Guerra Civil intentó ayudar a sus semejantes.” Personas que se vieron envueltas en una vorágine de violencia sin ellos buscarlo”.

El autor pasó a abordar la importancia de Pepe ( guiño gallego del autor ) como personaje clave en la novela: “Es un personaje que crea una dialéctica y un conflicto. En el vínculo entre Fernando y Pepe está la esencia que yo pretendo reflejar: personas buenas que por situaciones de la vida se vieron separados de sus seres queridos en distintos bandos ideológicos, pero que no perdieron jamás el norte de la humanidad, la generosidad y la compasión por el otro”.

“La perspectiva del perdedor siempre me ha llamado la atención. En esta época de crispación social actual, debemos recordar que las guerras no las gana nadie, y que de temas como este nunca se debe dejar de hablar, para que nunca vuelvan a suceder” concluyó.

El libro “Despertarás Mañana” está iniciando una meteórica andadura, su portada vuela en las redes sociales y se ha reseñado en el influyente grupo de facebook Novela Histórica, con casi media centena de miles de seguidores. Castro en la actualidad se

encuentra ya trabajando en su próxima creación: una novela negra ambientada en Madrid.

El exitoso balance de la Jornada o la presentación anterior del libro “Memorias y confesiones de un médico” del doctor Martínez Pérez Mendaña están aportando al Club Naútico La Penela un plus de enorme interés. Futuras actividades programadas para el final del verano seguirán en esta línea y completarán un verano que pese a

los tiempos convulsos está siendo de especial brillantez cultural.

(*)-Miguel Castro Pereiro. Soldado por vocación y oficio desde 1994.

Miembro del Cuerpo de Infantería de Marina (Armada) donde, gracias a sus diferentes

destinos, ha pasado por todas las zonas marítimas, exceptuando la de Canarias, así como servir a S.M. el Rey como Guardia Real durante ocho años de su carrera profesional.

Con diversos cursos, tanto militares como civiles, enfocados principalmente al terreno de la protección y seguridad tanto de personas como instalaciones.

Ha participado en diferentes despliegues internacionales bajo la bandera de España, la

OTAN y la ONU.

Estudiante de Criminología cuando el tiempo le da un respiro y un apasionado de la

historia, fundamentalmente de la España de los siglos XIX Y XX.

Enamorado de España, sus pueblos, gentes y costumbres.