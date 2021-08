Agenda (Ferrol y zona norte), sábado, 14 de agosto

–Quedan 139 días para finalizar el año.

–Día de la independencia de Paquistán.

–La Iglesia celebra la festividad de San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir (Patrono de Drogadicción, Familias, Radioaficionados y Esperantistas)

–Tal día como hoy:

(1804)- Nació en Ferrol Eusebio Salcedo y Reguera. Jefe de Escuadra de la Aermada Española.

(1879)- Nació en Ferrol Vicente de la Vega “Melena”. Autor, actor, poeta y periodista. Para la canción escribió “la hija de Japonesita” fox-trot que cantó Carlos Gardel.

(1921)- Nació en Ferrol Francisco Lanza Gutiérrez. Militar y científico realmente excepcional, coronel y doctor ingeniero en armamento.

( 1924) Nació en Mugardos Manuel Cecilio Díaz y Díaz, falleció en Santiago de Compostela el 4 de febrero de 2008. Fue un latinista y medievalista gallego. Fue miembro de las Irmandades da Fala, masón y militante del Partido Galeguista.

(1936)- Fue asesinado en Palas de Rei Camilo Buenaventura Díaz Baliño, nacido en Ferrol el 14 de julio de 1889 . Fue un escritor, pintor, escenógrafo y artista gráfico gallego. Detenido al inicio de la guerra civil, estuvo en la prisión de Santiago de Compostela hasta que fue asesinado en Palas de Rei. Su cadáver apareció al lado de la carretera en Saa, en la parroquia de Meixide.

–Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 21 de Julio?-Cáncer

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente soleado. Habrá una temperatura máxima de 24º y una mínima de 18º. Lluvia probable 10 % durante la noche. Humedad 82 %. Viento ligero, de 5 a 14 km/h.

El sol sale a las 7,37 horas. Se pone a las 21.37 h.

FESTIVAL JAZZ NA RÍA ( Narón-Neda)

Este sábado, a las 13.00 horas en la «Ribeira de San Nicolás», en Neda, concierto de «Aló Diango». Un proyecto gallego formado en 2008 que busca la inspiración en el jazz y en la música de los gitanos manouche centroeuropeos: o llamado gypsy swing, un estilo lírico, alegre y acústico cuxy máximo representante es el mítico guitarrista Django Reinhardt.

A las 21.30 horas en el Parque de Freixeiro, en Narón, actuación de «Lucía Rey Trío».(Lucía Rey (piano) Fernando Lamas (batería) Ander García (contrabajo).

A las 23.30 horas, en el mismo escenario Cuarteto da Terra de Baldo Martínez será el encargado de cerrar la programación de esta 5ª edición con una propuesta concebida por el contrabajista ferrolano Baldo Martínez, con 40 años de trayectoria profesional y posicionado cómo uno de los músicos más representativos del jazz contemporáneo estatal.

Las entradas para acudir al festival son gratuitas hasta completar aforo. La organización recomienda llegar con antelación, seguir las indicaciones del personal, no quitar la máscara en ningún momento, reducir todo lo posible el contacto con las demás personas asistentes, y no acudir en caso de haber estado en contacto con algún positivo.

EN LO DEPORTIVO

– En la ría I Regata do Camiño. A las 20 horas en el muelle de Curuxeiras entrega de trofeos. Asiste la edil de turismo, María Teresa Deus.

– En las instalaciones del Club de Golf Campomar 2ª prueba de las que consta el Circuito «Gauzón Ibérica 2021».

Hoy sábado se hará entrega de los premios a los ganadores de ambas jornadas así como al campeón y subcampeón del Circuito. También se celebrará un sorteo de numerosos regalos entre los jugadores participantes.

HOMENAJE A RODOLFO UCHA

-El concello celebra este sábado la ceremonia oficial de nombramiento de Rodolfo Ucha como hijo adoptivo de Ferrol, a título póstumo. El acto tendrá lugar en el Auditorio y comenzará a las 20.00 horas. En él intervendrán el alcalde, Ángel Mato; la concejal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, y Lucila Ucha, hija del arquitecto que diseñó muchas de las construcciones más destacadas de la ciudad en el siglo XX. Durante la ceremonia la mezzosoprano María José Ladra y el pianista Sergio García interpretarán varias piezas musicales relacionadas con la vida de Ucha y se proyectará un audiovisual sobre su obra.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

–Reabierto el Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella. El Museo abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

–En la galería de arte Enrique Vázquez, Sánchez Barcaiztegui, 11, exposición » Horizonte» de Mergelina González-Robatto.

–En el Museo Naval exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la guerra de minas en la Armada a lo largo de la historia, y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas “Bidasoa”, el primer buque de medidas contraminas.

La muestra se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, al objeto de conmemorar el 75 Aniversario de la Fuerza de Medidas Contraminas (1946-2021) de la Armada.

Asimismo la exposición se complementa con la sala de armas submarinas, artillería y tiro naval, donde se exponen minas y maquetas de dragaminas.

La exposición puede ser visitada, en el horario habitual del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

A las 17.00 horas de este sábado, visita guiada.

En Neda

-La Casa das Palmeiras acoge hasta el 16 de agosto una exposición con 21 de las 112 imágenes presentadas al primer Concurso de Fotografía Digital «O Camiño Inglés», convocado por la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y la Asociación para la Promoción del Camino Inglés.

En Cedeira

-En el Palacete Municipal Jane Danko presenta una exposición de su obra artística hasta mañana domingo. La pintora estará presente en el Palacete, a disposición de los visitantes, todos los días de la semana desde las 17 hasta las 20:30 h, o por cita previa.

PROXECTO DO XEOPARQUE DO CABO ORTEGAL

Xeorruta das praias negras-10:00 – 16:00 Cedeira

Esta ruta xeolóxica organizada polo Concello de Cedeira permite coñecer a que está considerada como a única praia de area negra non volcánica do noso planeta. Pero, sen dúbida, o emprazamento desta praia de Teixidelo -aos pés dos cantís máis altos da Europa continental- fan desta zona un lugar de paisaxes incribles e cheo de contrastes. Ao longo da ruta tamén poderán ollarse a fervenza ou a falla de Teixidelo, unha estrutura xeolóxica que discorre por un fermoso val de orixe glaciar.

Xeorruta marítima-17:00 – 19:00-Peirao vello de Cedeira (ao pé da Cruz Vermella)

Ruta marítima organizada pola empresa de turismo activo Rutas Cedeira. Partindo do peirao vello de Cedeira percórrese a costa do Complexo Xeolóxico do Cabo Ortegal até Os Aguillóns descubrindo como se formaron os cantís máis altos da Europa continental e tamén outras peculiariedades da paisaxe que, vistas desde o mar, cobran unha nova dimensión. As reservas deben efectuarse no teléfono 722 615 382. Prezo: 50€, incluído seguro. As saídas están condicionadas ao estado do mar.

EN FENE

Festival Felicia Pop (se han agotado las entradas desde hace días)-

El festival mantiene intacta su filosofía de citas «tranquilas» en el parque da Hortiña para escuchar lo mejor de este estilo, con una programación para la que en esta vigésimo segunda edición la asociación Felicia, promotora del evento, invitó Los Mejillones Tigre, Brighton 64, Tinta, The Bo Dereks, Familia Caamagno, Los Hermanos Dalton, Lie Detectors, Los Chicos e Los Fusiles

Hoy sábado segunda jornada

EN CEDEIRA

Fiestas patronales

-Desde este sábado al lunes habrá propuestas para todos los públicos, comenzando con la función que Teatro El Cubo ofrecerá hoy a las 19.00 horas, en la Plaza Floreal. Sofía Espiñeira, Noel Fandiño y Roberto Casal protagonizan este espectáculo ágil, participativo y lleno de humor que ha triunfado ya en localidades de toda Galicia. Pequeños y mayores se divertirán con esta propuesta, cuya estética recuerda a los antiguos circos ambulantes.

También hoy a las 20.30 horas en la Plaza Roxa, se celebrará el concierto de Adhara& Ritman. La formación de la cantante Adhara Caamaño y el compositor Tito Barbeito llega a Cedeira con su propuesta musical de raíces folk, en la que suelen adaptar canciones populares gallegas a ritmos como el reggae.

EN ARES

-A las 20 horas en la plaza de la Constitución actuación del grupo Odaiko Percusión al que seguirça el espectáculo Vaia Circo. Entrada gratuita, previa inscripción en el número 981 448 057.

EN ORTIGUEIRA

– Comienzo del ciclo «Seráns no claustro» en los jardines del claustro del Concello a las 20:30 horas con el concierto de Aló Django e Handle With Swing. Acceso gratuito con aforo limitado atendiendo a los protocolos covid.

Aló Django es un proyecto gallego que busca la inspiración en el jazz y en la música de los gitanos «manouche» centroeuropeos.

EN CARIÑO

Mostra de teatro

Este sábado comenzará el teatro de calle en la Praza do Campín. A las 12 horas será el turno para la multipremiada ‘Só’ de Xampatito Pato y a las 20:30 horas La Trócola Circ representará ‘Emportats’. La entrada es gratuita pero el aforo es limitado por lo que habrá que hacer inscripción previa en www.reservas.gal.

Puedes consultar toda la programación en la web del evento

https://www.mostrateatrocarino.gal/programa-2021/

EN PONTEDEUME

-11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, visitas al castillo de Andrade limitadas a un aforo de 10 personas cumpliendo las indicaciones a cargo del responsable de atención turística.

EN CERDIDO

-El concello continuando con la programación cultural de este verano, y con la colaboración de la Diputación de A Coruña, tienen programado para este sábado, desde las 18,00 horas en el Área Recreativa O Castro, un concierto de Xoan Curiel, con canciones de varios estilos y pertenecientes a sus siete discos, tres de ellos infantiles, y que llevó con sus directos a países como Italia, Brasil o Argentina.

EN MOECHE

-A las 21.30 horas vuelve el cine al aire libre en el área recreativa de Soutogrande con la película familiar “Pérez 2, o ratiño dos teus sonos”. Segunda entrega de las aventuras de Pérez que, en esta ocasión, están protagonizadas por Lucas, un niño de ocho años que quiere saber como hace el ratón para cambiar dientes por monedas sin que nadie lo vea. El film se proyecta en Moeche dentro de la programación de la Red Cultural financiada por la Diputación de A Coruña.

Las entradas pueden reservarse en el 981 404 006 o en correo@moeche.gal.

.

.