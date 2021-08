As Pontes recibe al deportista olímpico Daniel Castro

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, recibió en la tarde de ayer, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, al deportista pontés, Daniel Castro Barcala, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El arquero de As Pontes fue el representante masculino de España de tiro con arco, tanto en la prueba individual como en la competición mixta, en la que participó junto a Inés de Velasco, representando a nuestro país entre los mejores deportistas del mundo en esta disciplina.

El regidor local, que estaba acompañado en esta recepción oficial por el concejal de Deportes, Chicho Tembrás, miembros del Club de Tiro con Arco Silex y la familia de Castro, aprovechó la ocasión para felicitar al arquero y mostrar su satisfacción por la participación del chico pontés en las olimpiadas.

“No todos los días se recibe a un deportista olímpico en esta casa. Estas grandes alegrías las ven dando el Club Silex desde hace años. Abrió camino Gemma Buitrón, después Miguel Alvariño y ahora Daniel Castro. Los logros no son fruto de la casualidad, son fruto del compromiso, profesionalidad y esfuerzo personal y familiar” indicó González Formoso.

El alcalde se refirió a Daniel Castro como un gran deportista que trabajó y trabaja muy duro para llegar a la un nivel de élite, hecho que le causa todo el respeto y admiración “en un mundo donde vemos que la juventud tiene una capacidad enorme de aprendizaje pero donde también tiene una presión enorme tecnológica enorme, donde las alternativas de ocio están vinculadas a las pantallas y cada vez menos al deporte y a los valores que lo acompañan. Daniel representa la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo y representas lo mejor de nuestra villa, siendo ya referencia para muchos chicos y chicas de As Pontes.”

Durante este encuentro, el alcalde conoció de primera mano cuáles son los proyectos de futuro y aspiraciones deportivas del chico pontés que pasa por continuar entregado a este deporte y seguir llevando a lo mas alto de esta disciplina el nombre de As Pontes con la mirada puesta en el Mundial.

González Formoso también aprovechó la ocasión para felicitar al Club de Tiro con Arco, Silex, fundado en 1990 por Manuel Buitrón, “una entidad humilde que es una auténtica escuela de campeones de la que también salió Miguel Alvariño, arquero pontés que representó a España en los Juegos Olímpicos de 2016, celebrados en Río de Janeiro».

Por su parte, Daniel Castro Barcala, agradeció la bienvenida al pueblo ya que “es muy reconfortante que en tu casa se valore el trabajo de tantos años.” El arquero también agradeció todos los mensajes de ánimo recibidos durante los últimos días y durante su estancia en Tokio así como la oportunidad que le dio el Club Silex para llegar a ser miembro del equipo olímpico español. “Todo proyecto tiene un comienzo y mi comienzo fue allí, rodeado de referentes y haciendo que en mi creciera la sensación de querer ser como ellos,” indicó Castro.

También quiso dar las gracias a su familia que “siempre me arropó y estuvo conmigo, apoyándome en momentos en los que ni yo mismo, creía en mi. Mi madre por acompañarme en todos los viajes de los campeonatos nacionales y sobre todo a mi abuelo, que no es solo mi abuelo sino el padre de toda la familia. Espero que esté muy orgulloso de mí porque yo me siento muy orgulloso de él”.

El arquero firmó en el libro de honor del Concello de As Pontes y recibió de las manos de su abuelo, una placa conmemorativa del Concello con motivo de sus éxitos deportivos.