Agenda (Ferrol y zona norte), domingo, 15 de agosto

–Feria mensual en Ferrol de los terceros domingos de mes. Zona de Irmandiños, Cuesta de Mella, Mercado de A Magdalena y Plaza Vella.

–La Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de la Asunción ( Tradicionalmente fiesta de ámbito nacional en toda Hispanoamérica y España), del Mar, de la Palma, de Begoña, de la Candelaria, de los Remedios y de la Paloma.

REFRANES DE LA ASCENSIÓN

–»Hasta la Ascensión, no te quites el ropón; y después, quita y pon»

–»Por la Virgen de agosto, a las siete ya está fosco». (Fosco: oscuro)

–»De Virgen a Virgen el calor aprieta firme». (Del 16 de julio, Virgen del Carmen, a la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto)

–»De Virgen a Virgen los sesos se derriten».

–»Por la Virgen melonera (15 de agosto), verano fuera».

–»Agua por la Virgen de agosto, quita aceite y agua el mosto».

–»Agua por la Virgen de Agosto, año de mosto».

–»Por la Virgen de agosto, pintan las uvas y por San Judas (28 septiembre), ya están maduras».

–»Desde la Virgen de agosto a San Miguel (el 15 de agosto y el 29 de septiembre), nunca debiera llover».

–»Por la Asunción, del sol la claridad hace del vino la calidad».

–Tal día como hoy:

-(1971)-Nació en Ferrol María Patiño, periodista y comentarista en televisión.

-(1976)-Falleció en La Habana Juan Vicente Rego López, conocido como José Rego, nacido en Devesos (Ortigueira) el 8 de febrero de . Fue un sindicalista y político gallego.

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día parcialmente nublado. Habrá una temperatura máxima de 22º y una mínima de 18º. Lluvia probable 10 % durante la noche. Humedad 78 %. Viento ligero, de 5 a 18 km/h.

El sol sale a las 7,3 horas. Se pone a las 21.3 h.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

–Reabierto el Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella. El Museo abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

–En la galería de arte Enrique Vázquez, Sánchez Barcaiztegui, 11, exposición » Horizonte» de Mergelina González-Robatto.

–En el Museo Naval exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la guerra de minas en la Armada a lo largo de la historia, y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas “Bidasoa”, el primer buque de medidas contraminas.

La muestra se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, al objeto de conmemorar el 75 Aniversario de la Fuerza de Medidas Contraminas (1946-2021) de la Armada.

Asimismo la exposición se complementa con la sala de armas submarinas, artillería y tiro naval, donde se exponen minas y maquetas de dragaminas.

La exposición puede ser visitada, en el horario habitual del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

En Neda

-La Casa das Palmeiras acoge hasta mañana lunes una exposición con 21 de las 112 imágenes presentadas al primer Concurso de Fotografía Digital «O Camiño Inglés», convocado por la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y la Asociación para la Promoción del Camino Inglés.

En Cedeira

-En el Palacete Municipal Jane Danko presenta una exposición de su obra artística hasta hasta este domingo. La pintora estará presente en el Palacete, a disposición de los visitantes, todos los días de la semana desde las 17 hasta las 20:30 h, o por cita previa.

PROXECTO DO XEOPARQUE DO CABO ORTEGAL

–Xeorruta por Mina Piquito-Moeche

Grupo 1: 10.00-11.50h

Grupo 2: 12.00-14.10h

Trátase dun xacemento de cobre que se explotou até finais dos anos 60 e que hoxe constitúe un dos espeleotemas máis rechamantes do noroeste peninsular. Nas galerías aínda hai restos da actividade mineira -vías, trabes, etc.- pero o que máis destacan son as estalagmitas e estalactitas de azuis e verdes de grande viveza. Esta ruta está organizada polo Concello de Moeche e ten un custe de 10 euros. Nela, por cuestións de seguridade, só poderán participar maiores de 11 anos. O de Mina Piquito é o percorrido xeolóxico máis curto de todos cantos se ofrecen este verán. A entrada na mina farase en dous grupos, un a primeira hora da mañá e outro cara ao mediodía.

Xeorruta do cromo-16:30 – 20:30-Cedeira

A ruta xeolóxica organizada polo Concello de Cedeira percorrerá os cantís máis elevados da Europa continental, unha vista privilexiada para contemplar o litoral entre Teixido e a Punta do Cadro. Unha zona que destaca pola presenza de rochas moi pouco habituais na superficie do noso planeta. Asociadas a elas foron descubertas acumulacións de minerais de cromo e platino. Pero esta visita guiada permite ollar tamén a presenza dunha salientable falla que corta toda a Serra da Capelada.

EN CEDEIRA

Fiestas patronales

-La Banda de Música Vila de Cedeira se encargará de animar la mañana de hoy con un concierto en la Plaza Roxa a partir de las 14.00 horas.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas en la Plaza Floreal, habrá una actuación del grupo de acróbatas Maintomano. Su espectáculo, titulado “Sen medo”, hace referencia a la idea de superar el reto, vencer los temores.

EN ARES

-A las 21.30 en el campo de la iglesia de Lubre el cuarteto Gramola Ye Yé ofrecerá música española de los años sesenta y setenta. El grupo liderado por Paty Lesta cuenta en su repertorio con versiones de canciones de personajes tan conocidos en el panorama español como Karina, Massiel o Los Diablos..La entrada es gratuita, pero previa inscripción en el número 981 448 057 para poder cumplir con las medidas sanitarias.

EN CARIÑO

Mostra de teatro

A las 13:15 horas en la Praza do Campín, será el turno para Mamá Cabrá con ‘Eu cociño, ti cociñas?’ y a las 20:30 horas, en la pista polideportiva de A Pedra, Rolabola representará su ‘Rock Cirk’. La entrada es gratuita pero el aforo es limitado por lo que habrá que hacer inscripción previa en

www.reservas.gal .

Además, a partir de las 12 horas, Troula Animación representará ‘O estrano caso do dentista da rúa Brasov’ por las calles del municipio.

Puedes consultar toda la programación en la web del evento

https://www.mostrateatrocarino.gal/programa-2021/

EN PONTEDEUME

-11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, visitas al castillo de Andrade limitadas a un aforo de 10 personas cumpliendo las indicaciones a cargo del responsable de atención turística.

