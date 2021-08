Cariño-«O mozo da última fila» de Redrum Teatro en la Mostra de Teatro

El martes 17 de agosto, a partir de las 22:15 horas Redrum Teatro interpretará en el Auditorio Municipal «O mozo da última fila» la segunda representación teatral para público adulto de la XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño.

Claudio es un estudiante de secundaria que se sienta en la última fila. No habla, no participa, no es problemático, no destaca, salvo en matemáticas. Cada clase se le hace más insoportable hasta que Germán, el profesor de Lengua y Literatura, manda escribir una redacción sobre el fin de semana. Claudio empieza a transformarse en alguien que observa, imagina y escribe la vida de otros en un relato por entregas para uno solo lector.

Ese relato compartido por el discípulo y el maestro se convertirá en un juego cada vez más peligroso para ellos y para quien los rodea. Un juego que se disputa en dos tableros: el de la vida y el de la literatura.

El miércoles 18 de agosto, a las 22:15 horas, Sarabela Teatro representará en el Auditorio Municipal su obra «A lingua das bolboretas» La entrada cuesta cinco euros y pueden conseguirse en el Auditorio desde una hora antes de la función.

Programación en la web del evento https://www.mostrateatrocarino.gal/programa-2021/

XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño

La XLII Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, se celebra del 8 al 20 de agosto y un año más no falta a su cita. Las mejores compañías teatrales de público infantil y adulto actuarán durante dos semanas en diferentes espacios del municipio: El auditorio municipal, la Praza do Campín, espacios al aire libre en las parroquias y de modo itinerante por las calles del municipio.

El teatro en la calle, en la Praza do Campín, seguirá siendo gratuito pero, al igual que el año pasado, se desarrollará en un recinto cerrado al aire libre para el que se necesitará reservar entrada para acceder.

Precios

Los precios para las obras que se representarán en el auditorio son de 1 euro para el teatro infantil y 5 euros para el adulto. Hay disponible un bono de 20 euros que permite la entrada a todas las funciones de la noche. Para las obras al aire libre es necesario reservar en www.reservas.gal ya que el aforo es limitado.

Protocolo sanitario

El Concello ha vuelto a tomar las mismas medidas organizativas que tan bien funcionaron en la anterior edición: la Mostra durará dos semanas en lugar de una con el objetivo de reducir el número de funciones diarias para evitar aglomeraciones y facilitar la desinfección de los espacios.

Será obligatorio usar la mascarilla en los espectáculos, durante todo el tiempo que se permanezca dentro de las instalaciones. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para el público y una empresa especializada certificará la limpieza y desinfección de los espacios.

El personal acomodador se encargará de colocar a los asistentes y en los espacios de representación se instalarán carteles con las instrucciones a seguir

Además, el aforo del auditorio estará reducido y se restringirá el acceso a todas aquellas personas que presenten algún síntoma compatible con la COVID-19: fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc