Édgar Vigo y Fátima Ameneiro buscan afianzar en Ferrol sus opciones en el TER

Este fin de semana se disputa en Ferrol la 52ª edición de su rallye, siendo la 3ª prueba puntuable para el Tour European Rally (TER), el certamen europeo en el que compiten, al igual que en 2020, los feneses Édgar Vigo y Fátima Ameneiro a bordo del Peugeot 208 Rally4 de GC Motorsport.

Después de haber logrado una 3ª posición dentro del TER 2WD, en la prueba inaugural del certamen en Suiza, el equipo no ha podido asistir a la segunda cita de la temporada, en Italia, hace ahora una semana. En esa prueba transalpina, sí compitió el principal equipo rival de los de Scratch Fene, el formado por los rumanos Alex Filip y Gabriel Lazar, tres veces vencedores del certamen en temporadas anteriores. Debido a ello, con su 2º puesto en Suiza y su 1º de Italia, lideran con comodidad la clasificación con 54 puntos, pero la no comparecencia de ellos en Ferrol puede dar un vuelco a la clasificación. La organización del TER establece que el Rallye de Ferrol puntúe con un coeficiente mayor (1,5), con el objetivo de incentivar la participación de los equipos del resto de Europa que, al igual que les ocurre a los gallegos en el resto de las pruebas, consideran que esta carrera les queda demasiado lejos y no se animan a venir a competir. De este modo, si Édgar y Fátima obtienen la 1ª ó 2ª posición, se pondrán líderes de cara a la siguiente cita en Bélgica, dentro de tres semanas.

Édgar Vigo: “Afrontamos la carrera con muchas ganas de disfrutar junto a nuestra afición. Los tramos son casi todos iguales a los del año pasado y eso nos da un plus de confianza. Hemos reconocido los tramos el sábado y como de costumbre, nos encantan. Lo pasaremos bien”.

Fátima Ameneiro: “Tenemos que correr con mucho sentido. Nuestro principal rival no se ha inscrito y debemos de garantizarnos una importante suma de puntos que nos ayude a luchar por el título final. Nosotros no corremos rallyes, corremos campeonatos y debemos de estar firmes en nuestro objetivo”.