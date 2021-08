Ortigueira-Se solicita una reunión con la Ministra de Transición Ecológica para tratar sobre PE O Barqueiro

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, solicitó formalmente una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para exponerle los efectos negativos que tendrá para el municipio el Parque Eólico O Barqueiro.

El equipo de gobierno local muestra «a nosa profunda preocupación pola instalación deste parque eólico case na primeira liña de litoral, moi próximo ás casas de vecinos e veciñas, establecementos hostaleiros e explotacións agrarias e forestais, que van sufrir o impacto acústico e visual, así como os posibles efectos nas subministracións de auga e enerxía da zona. Agradecemos que se fagan investimentos pero non podemos hipotecar o presente e o futuro de Ortigueira», explicó el regidor, que tiene el objetivo de reunirse con la ministra para «expoñerlle a nosa situación e que coñeza como este proxecto nos afecta negativamente co obxectivo de conseguir o seu apoio para frealo»

«Aínda que o que ofrecen economicamente é aceptable e tamén hai compromiso de crear emprego isto non é suficiente garantía, os beneficios económicos pódense gastar, pero quedaríanos unha hipoteca de por vida. Non podemos permitir que se faga un cordón de máquinas éolicas de tantos metros de altitude, que alterarán a paisaxe e afectarán ás condicións de vida actuais e actividades dos veciños das parroquias de Celtigos, Espasante, Ladrido, Barbos, Mosteiro, Couzadoiro, Devesos, Freires, Cuíña, Mera de Arriba, Santiago de Mera, San Claudio, Ermo e As Neves, ademáis de ó noso valor máis seguro agora mesmo, o turismo» incidió Muras.

«Por enriba de todo, teño que mirar pola calidade de vida dos veciños e tamén polo futuro dos que veñen e da xente que nos visita» señaló.

El PE O Barqueiro está planteado con 150 MW y afectaría a diversos municipios a lo largo de su recorrido, que va desde Ortigueira, concello más afectado, a As Pontes. Este recinto forma parte de un conjunto proyectado para la zona noroccidental de la provincia por parte de Enel Green Power.

«Ademais, descoñecemos o camiño que vai seguir este parque, se seguirá ampliándose e cara onde o fará. No noso municipio hai zonas de monte, parte deste incluso municipal, máis cara arriba, onde non hai poboación e onde non tería este impacto negativo», destacó Penabad Muras, que reflexiona sobre las personas que podrían marcharse del municipio debido al impacto del parque, «non podemos permitilo»

Oficina municipal para gestionar las alegaciones de los vecinos

El Concello habilitará a partir de mañana, jueves 19 de agosto, una oficina en la casa consistorial para que los vecinos y vecinas del municipio que estén en contra de la construcción del Parque Eólico O Barqueiro presenten sus alegaciones.

Este servicio, para el que se habilitarán todos los espacios que sean necesarios y que se llevará a cabo de forma coordinada y segura, estará disponible hasta el próximo jueves, 26 de agosto, de 9 a 14 horas. Para ir más rápido, el personal municipal entregará a los interesados un modelo de alegaciones redactado por el Concello en el que se recogen todas las casuísticas sobre las afecciones que tendrá el parque en el municipio, a nivel general y particular, y les ayudará a referenciar la situación de las máquinas y de todo lo que es el parque, asesorándoles en la redacción de los papeles y organizando la entrada y salida de gente del recinto para evitar aglomeraciones.

Se solicita a los particulares que traigan sus datos personales y también los de su propiedad para así cumplimentar las solicitudes con la máxima precisión posible. Además, para aquellos que tengan dudas, podrán ver todos los planos del proyecto en la sala de exposiciones del Concello.

Por otro lado, se subirá el documento de alegaciones a la sede electrónica para que, aquellas personas que no puedan ir al Concello, lo puedan imprimir y presentarlo en el Registro posteriormente. La presentación de la documentación debe ser personal.

Juan Penabad pidió hoy el apoyo de los vecinos de Ortigueira «ante un tema de moito calado, que nos vai a poñer a proba unha vez máis, e ante unha empresa con experiencia en negociación de grandes proxectos pero que non me asusta» y les anima a que presenten las alegaciones ya que «o obxectivo é que a ministra vexa que o rexeitamento do pobo de Ortigueira é unánime” y recuerda que “agora é cando temos que estar aí todos, é necesaria a resposta social firme xa»

«Para isto, poñemos a disposición de todos os veciños que se desexen informar do proceso e presentar as súas alegacións no Rexistro os espazos necesarios, os medios e reforzamos o persoal da casa do concello» engadiu o rexedor, que considera que «neste caso non se debe enfocar como unha queixa individual de cada da situación se non como un rexeitamento total da sociedade e as posibles negociacións particulares poden matar fácilmente os argumentos polo que non debemos caer neste erro»