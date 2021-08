Ferrol-Declaraciones del Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie al zarpar el «Cantabria» rumbo al Mediterráneo

En el momento de la despedida del BAC «Cantabria», en la mañana de este sábado, día 21 de agosto, el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Gonzalo Leira Neira, mantuvo un breve encuentro con representantes de algunos medios de comunicación (GAD y TVG). Lleva diez días en este puesto pero es más que conocedor de Ferrol , como el mismo nos cuenta

-GLN.–«No me cabe duda de que la dotación del «Cantabria» lo va a hacer muy bien porque se ha preparado concienzudamente en un proceso que ya de por si es exigente y mucho más en las condiciones que estamos viviendo derivadas de la pandemia del Covid-19. Ha mostrado en todo momento un compromiso y un rigor enorme y no me cabe duda que esos valores una vez en operaciones se verán potenciados y que con su compañerismo,, su capacidad y su compromiso van a ser un papel excelente».

GAD.-Mes y medio en la mar, ¿qué programa tienen previsto?

-GLN.-«Ahora mismo se integran en la base naval de Souda, en la Isla de Creta,en el Mediterráneo central; van a hacer un ejercicio de la OTAN en la que integrarán otros grupos así como la Agrupación de Cazaminas que también en estos momentos está siendo mandada por un oficial español. También van a realizar operaciones de seguridad marítima en el entorno del Mediterráneo central y oriental.«

-GAD.-Después del problema con el Covid..¿la tripulación del Cantabria en qué estado se encuentra?.

-GLN.-«Van perfectamente. Han hecho numerosos test, un nuevo ciclo de cuarentena con test tanto al inicio como al final, y todo el personal que va a bordo está absolutamente libre de todo rastro y el único personal, un pequeño número que a pesar de que hace ya mucho tiempo pasó la enfermedad sigue teniendo rastros en sus test se ha quedado en tierra para no comprometer la burbuja sanitaria»

«Esto del covid es muy complicado. Nos complica evidentemente mucho a las unidades, a los buques, a todos los apoyos, para poder mantener en todo momento esos protocolos sanitarios.

Y hay que darse que esto no implica solo a las dotaciones sino también a las familias que también tienen que imponerse durante los periodos previos al despliegue unos hábitos de prácticamente nulo contacto con sus familiares, con el personal de la dotación, para preservar la burbuja y preservar la condición de aislamiento, algo muy exigente para ellos y también para las familias».

Sobre los contagios de Covid cuando el buque estaba en el sur el Comandante de la 31 Escuadrilla indicó que «en el buque llegó a haber hasta 13 positivos, todos ellos con diferente evolución. Algunos hicieron el periodo de aislamiento establecido por protocolo inicial, y al finalizar sus test dieron negativos pero hubo un grupo de ellos que siguió manteniendo el PCR positivo a pesar de los indicadores más específicos del análisis señalaban de que ya no eran contagiosos, pero a pesar de ello, por precaución, ese personal que, digamos, ha sido persistente al PCR pues finalmente no ha salido a navegar, son solo cinco miembros de la dotación».

-GAD.-Y ya como nuevo comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas…

-GLN.-«No puedo estar más encantado. Estoy en mi casa. La 31 escuadrilla ha sido la unidad en la que he pasado más tiempo destinado a bordo de sus buques y esto es para mi un verdadero orgullo estar al frente de este extraordinario grupo de profesionales que conforman la familia de la 31.

Además, repito, estoy en casa. El año pasado dejé el mando de la «Juan de Borbón» y estuve un año en Madrid mientras mi familia se quedó en Ferrol. O sea que vuelvo a casa en todos los aspectos, soy vecino de A Magdalena, y repito no puedo estar más que contento»