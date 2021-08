La sala Carlos III de Exponav sirvió de marco para presentar la última novela de José M. Otero Lastres

En la sala Carlos III de Exponav se presentaba este jueves, día 19, el libro de José Manuel Otero Lastres “El Abrecartas de Jade”, recientemente distinguido con el Premio de novela Arenas. Un nutrido grupo de personas relevantes de la ciudad, familiares y amigos quisieron acompañar al autor que vivió hasta los 10 años en Ferrol.

El prestigioso jurista Otero Lastres es la quinta novela que presenta, “todas distintas y sin relación entre ellas”. Sus presentaciones siempre suelen estar avaladas por

personas de relieve. Paco Vázquez, Carmen Posadas o José Luis Rodríguez Zapatero entre ellos. En Coruña estuvo acompañado de Feijóo y en Cée ( su villa natal) de Bieito Rubido. Para Ferrol se anunció a la doctora y académica María Fidalgo Casares, junto al escritor Ramón Loureiro. Por problemas de agenda, la periodista Xulia Díaz

sustituyó a este último.

Abrió el acto el propio autor agradeciendo a los presentes su asistencia y manifestó su ilusión por presentar la novela en la ciudad de su padre y en la que había vivido hasta los diez años.

Continúo María Fidalgo Casares agradeciendo a Exponav “el maravilloso recinto para la presentación, un museo de valor mundial en su género” y comenzó a repasar el

brillante curriculum del autor, tanto desde el punto de vista jurídico como deportivo como miembro de la Junta directiva del Real Madrid. Tuvo sentidas palabras para la

importancia de la infancia, y por tanto en este caso, de Ferrol, en la solidez de la personalidad del autor y citó al insigne poeta español en lengua gallega Ramiro Fonte “ la infancia es la patria del hombre”. Dio varias pinceladas sobre los primeros años del autor, su colegio de las Discípulas o su comunión en Maniños. Tras ello hizo una

aguda disección de la novela y analizó la novela desde el punto de vista de literario en la que Fidalgo fue descartando -y a la vez afirmando- su adscripción “a muchos y a

ninguno de los géneros literarios clásicos ” del género policíaco al existencialismo, pasando por la ficción, ciencia ficción, humor y política. Incluso añadió la existencia en la obra de “una inmoralidad- moralidad bifronte en la que se postulan el protagonista y el propio autor” Valoró también el talento de Otero Lastres, de “presentar un relato sobre un hombre gris, con un trabajo gris, un matrimonio gris y una vida gris de una forma envolvente y sumamente atractiva”.

Y sobre todo, la importancia de la fluidez narrativa de la novela “todo un fresco histórico del siglo XX”

Por su parte Xulia Díaz, actual presidente del club de prensa de Ferrol, leyó una extensa reflexión sobre la novela, en la que tocó aspectos como la perspectiva de

género y la valoración de la obra dependiendo si el lector es hombre y mujer, el humor subyacente en la misma, y puso nombres reales a algunos de los personajes ficticios,

como Meilán Gil. Completó su intervención leyendo también uno de los párrafos más brillantes del libro.

Otero Lastres y su quinta novela

Otero Lastres, jurista y abogado en ejercicio confesó que “ el dominio de la lengua fue lo que me llevó a la Literatura. De niño, nunca me llamó la atención escribir, y ahora es la dedicación que más me entretiene”. Hizo una valoración de sus anteriores novelas, y dado que el acto tenía lugar en Ferrol, se ciñó mucho a “La niña de gris”, su primera novela y “ su favorita” que está ambientada en la ciudad y que dedicó a la memoria de su padre. Dado que entre los presentes había familiares, e hijos de amigos de su padre, se detuvo en la heroica trayectoria militar de su padre, con pasajes de enorme emoción.

Asistentes de excepción

Otero Lastres agradeció especialmente la presencia de su prima hermana África Otero Beltrán, y la de Anís Núñez de Pazos, hijo del recordado París Núñez, amigo íntimo del padre del autor, por haberle proporcionado fotografías y anécdotas- para él desconocidas- sobre la vida de su progenitor.

Entre los invitados el artista aresano Antonio Seijas, autor de significativas portadas de novelas, el melómano Javier Bahamonde, Emiliano, leyenda viva del deporte español, o el doctor también escritor Pancho M. Pérez Mendaña que presentará su libro de memorias el día 25 también en Exponav, acompañado de Siro y de nuevo de María Fidalgo.

El autor quiso hacer una mención de gratitud a su librero y promotor del premio con el que se galardonó la novela Manuel Arenas, que estuvo presente en el acto. “ No

habría buenos escritores sin buenos libreros. Ahora mismo, en tan malos tiempos para la cultura y la literatura, personas como Manuel Arenas adquieren una especial y valiosa dimensión”.

Para terminar, el autor firmó ejemplares a los presentes.

La presentación de “El Abrecartas de Jade” de Otero Lastres, según María Fidalgo, “Se convirtió en un acto singular en el que la Literatura, la emoción y los recuerdos de la ciudad se entremezclaron de forma casi mágica”