Un ratito de Moda. Nunca son suficientes

Carlota González Navarro

Hay dos preguntas que no se le pueden hacer a una mujer. Una es la edad y otra el número de zapatos. La primera porque es una impertinencia y la segunda porque nunca son suficientes.

Son el complemento fundamental de un buen outfit, en muchas ocasiones he escogido el vestido para unos bonitos zapatos y no al revés. Nos gustan los salones, sandalias,

tenis…y el problema va en aumento a la hora de escoger colores, porque un vestido negro básico queda perfecto con casi cualquier tonalidad y si a eso añadimos que los zapatos sean de calidad, el zapatero se va llenando poco a poco. Es decir, que el zapatero siempre se queda pequeño.

Y la culpa de que mi zapatero sea muy pequeño, la tiene Olivares Shop, una tienda ubicada en la calle Real 141, Ferrol ( ya sabéis lo que me gusta presumir de mi ciudad ), al frente se encuentran Cristóbal Nores y su mujer Chefa Olivares. Cristóbal viene de una familia con una gran tradición y experiencia, que se ha dedicado al mundo del calzado desde hace más de 60 años. Empezaron su padre y sus

tíos, posteriormente Cristóbal y parte de sus hermanos continuaron con el negocio

familiar, transmitiéndose así de generación en generación.

Hace 11 años, Cristóbal y su mujer Chefa, decidieron abrir una nueva tienda, Olivares Shop. Su intención es hacer un calzado de calidad y diseño, sin renunciar jamás a la comodidad. La fabricación es española e italiana.

Cuentan con muchas marcas nacionales e internacionales, pero también fabrican sus

propios zapatos, utilizando materiales de alta calidad, haciendo así, un calzado

exclusivo con el sello personal y único de Olivares, un estilo propio y muy personal

que hace que sean inconfundibles.

Tienen además, una sección de complementos, como prendas de piel, bolsos, gorros

y bufandas entre otros. En las prendas de piel utilizan distintos materiales, como la

napa o materiales más ligeros en el verano , o el pelo , cordero y doble faz en el

invierno. Son prendas exclusivas y tiene un amplia variedad de diseños y colores.Los bolsos son fundamentalmente italianos, hechos en piel.

Asisten a ferias internacionales, donde seleccionan el calzado de las firmas más

importantes, destacando entre otras la Feria Internacional de Milán.

Forman a sus trabajadores para tratar a la gente de manera cercana y personal, un

comercio cercano y próximo a sus clientes, donde lo principal es atender y cuidar a su

clientela con la mayor dedicación.

También cuentan con tiendas ubicadas en la calle Payo Gómez número 7 en Coruña, en la calle República del Salvador número 7 en Santiago de Compostela y una tienda outlet ubicada en la esquina calle Galiano con la calle Carmen, en

Ferrol. Además tienen tienda on Line , www.olivaresshop.es, con la finalidad de

extenderse y de ser conocidos en el resto de España y Europa.

Ahora podéis entender el motivo de que mi zapatero sea tan pequeño, la razón se debe a qué llevo muchos años comprando en Olivares Shop, me encantan sus zapatos porque son de mucha calidad de ahí el problema de que “no los jubile”, porque duran muchos años. Son únicos por su sello personal, que hace que se distingan del resto de zapatos. La relación calidad-precio es inmejorable y el trato personal y atención que recibo siempre no me lo dan en otros sitios.

Por todas estas razones soy clienta de Olivares Shop, así que si os preguntáis

cuantos zapatos tengo….eso es alto secreto.